DAS CINZAS AO TOPO DO SAEB

Escola reconstruída após incêndio fica em 1º lugar no Sistema Nacional de Avaliação

29, maio, 2026
Fotos: Rodrigo Índio/Portal SN
Professores em homenagem proposta pelo deputado Rodolfo Vale nesta sexta (29): escola de Ipixuna Miranda precisou recomeçar duas vezes em menos de dois anos
Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Menos de dois anos após ser destruída por um incêndio devastador, a Escola Estadual João Maciel Amanajás, localizada na comunidade ribeirinha de Ipixuna Miranda, em Macapá, conquistou o 1º lugar na Avaliação de Proficiência do Sistema de Avaliação da Educação Básica, do governo federal (2025). O reconhecimento preliminar, que consagra a instituição no topo das 20 melhores escolas da rede estadual, foi celebrado na manhã desta sexta-feira (29), em uma Sessão Solene na Assembleia Legislativa do Amapá (Alap). O prêmio transforma a escola, que precisou recomeçar do zero em prédios improvisados, no maior símbolo de resiliência e superação da educação amapaense.

Duas catástrofes e nenhum dia perdido

A trajetória até o topo foi marcada por provações extremas. Em 28 de outubro de 2024, um incêndio destruiu quase todo o material pedagógico e administrativo da instituição. Para que os alunos não ficassem desamparados, as aulas foram suspensas por 40 dias, enquanto o Governo do Estado adaptava o centro comunitário local em uma estrutura escolar provisória.

Tradicional escola ribeirinha…

…queimou completamente

Reconstruída 40 dias depois pelo governo

Daniele: “saímos de dois momentos difíceis”. Fotos: Rodrigo Índio

Vale: “Amapá reconhece e valoriza quem transformou a escola pública deste Estado”

Como se não bastasse, no final de 2025, o fenômeno da erosão das margens do rio castigou a comunidade e destruiu o prédio adaptado, forçando uma nova mudança para um espaço alugado pelo Estado.

“Esse prêmio é de superação porque precisamos começar do zero. Saímos de dois momentos difíceis, mas a nossa equipe, junto com os alunos e as famílias, conseguiu superar. Esse primeiro lugar vem para comemorar os alunos que saem de casa às 11 horas da manhã, muitas vezes sem almoçar, enfrentando maresia, chuva e tempestade no Rio Amazonas para estudar”, relatou a professora Daniele de Souza Vilhena, emocionada.

A homenagem, que reuniu gestores e professores no Plenário do Palácio Nelson Salomão, foi fruto de uma iniciativa do deputado estadual Rodolfo Vale (União Brasil/AP). O parlamentar formalizou o reconhecimento institucional a mais de 90 profissionais da educação por meio de uma Moção de Aplausos.

“Quis que o Plenário da Alap fosse o palco para dizer que o Amapá reconhece e valoriza quem transformou a escola pública deste Estado. A ideia foi trazer o lado humano de todo esse processo de crescimento”, destacou o deputado Rodolfo Vale.

Governador nas ruínas da escola, em setembro de 2024

Professores homenageados no plenário

Coordenador de Educação Básica da Seed, Cleiberton Souza: expectativa para o IDEB

O caso da Escola João Maciel Amanajás reflete um movimento maior de transformação na educação do estado. Recentemente, em maio de 2026, o Amapá recebeu o reconhecimento da BETT Brasil, maior evento de educação e inovação da América Latina.

Segundo o coordenador de Educação Básica e Profissional da Secretaria de Estado da Educação (Seed), Cleiberton Souza, os dados preliminares de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática já indicam um horizonte promissor para o anúncio oficial do Ideb, previsto para o final do ano.

“Foi um trabalho muito focado, analisando os indicadores. Pelos resultados de aprovação e reprovação, já conseguimos ver que 2025 registrou o melhor e maior crescimento já visto no Amapá”, concluiu Cleiberton.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!