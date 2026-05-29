Escola reconstruída após incêndio fica em 1º lugar no Sistema Nacional de Avaliação

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Menos de dois anos após ser destruída por um incêndio devastador, a Escola Estadual João Maciel Amanajás, localizada na comunidade ribeirinha de Ipixuna Miranda, em Macapá, conquistou o 1º lugar na Avaliação de Proficiência do Sistema de Avaliação da Educação Básica, do governo federal (2025). O reconhecimento preliminar, que consagra a instituição no topo das 20 melhores escolas da rede estadual, foi celebrado na manhã desta sexta-feira (29), em uma Sessão Solene na Assembleia Legislativa do Amapá (Alap). O prêmio transforma a escola, que precisou recomeçar do zero em prédios improvisados, no maior símbolo de resiliência e superação da educação amapaense.

Duas catástrofes e nenhum dia perdido

A trajetória até o topo foi marcada por provações extremas. Em 28 de outubro de 2024, um incêndio destruiu quase todo o material pedagógico e administrativo da instituição. Para que os alunos não ficassem desamparados, as aulas foram suspensas por 40 dias, enquanto o Governo do Estado adaptava o centro comunitário local em uma estrutura escolar provisória.

Como se não bastasse, no final de 2025, o fenômeno da erosão das margens do rio castigou a comunidade e destruiu o prédio adaptado, forçando uma nova mudança para um espaço alugado pelo Estado.

“Esse prêmio é de superação porque precisamos começar do zero. Saímos de dois momentos difíceis, mas a nossa equipe, junto com os alunos e as famílias, conseguiu superar. Esse primeiro lugar vem para comemorar os alunos que saem de casa às 11 horas da manhã, muitas vezes sem almoçar, enfrentando maresia, chuva e tempestade no Rio Amazonas para estudar”, relatou a professora Daniele de Souza Vilhena, emocionada.

A homenagem, que reuniu gestores e professores no Plenário do Palácio Nelson Salomão, foi fruto de uma iniciativa do deputado estadual Rodolfo Vale (União Brasil/AP). O parlamentar formalizou o reconhecimento institucional a mais de 90 profissionais da educação por meio de uma Moção de Aplausos.

“Quis que o Plenário da Alap fosse o palco para dizer que o Amapá reconhece e valoriza quem transformou a escola pública deste Estado. A ideia foi trazer o lado humano de todo esse processo de crescimento”, destacou o deputado Rodolfo Vale.

O caso da Escola João Maciel Amanajás reflete um movimento maior de transformação na educação do estado. Recentemente, em maio de 2026, o Amapá recebeu o reconhecimento da BETT Brasil, maior evento de educação e inovação da América Latina.

Segundo o coordenador de Educação Básica e Profissional da Secretaria de Estado da Educação (Seed), Cleiberton Souza, os dados preliminares de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática já indicam um horizonte promissor para o anúncio oficial do Ideb, previsto para o final do ano.

“Foi um trabalho muito focado, analisando os indicadores. Pelos resultados de aprovação e reprovação, já conseguimos ver que 2025 registrou o melhor e maior crescimento já visto no Amapá”, concluiu Cleiberton.