Estudante de 13 anos cai de escola particular e é internado em estado grave

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Um estudante de 13 anos ficou gravemente ferido após cair de um dos andares do Colégio Intergenius, no centro de Macapá, na tarde desta quarta-feira (13). O adolescente, aluno do 8º ano, despencou do prédio escolar e atingiu a calçada da Rua Jovino Dinoá. O jovem foi socorrido pelo Samu em estado crítico e encaminhado ao Hospital de Emergências de Macapá com quadro de politraumatismo e Traumatismo Cranioencefálico (TCE). Segundo informações médicas, o estado de saúde inspira cuidados devido à gravidade das lesões.

O episódio provocou forte comoção entre estudantes, familiares e equipes de resgate. Pessoas que acompanharam o atendimento relataram cenas de desespero e abalo emocional durante o socorro. Segundo testemunhas, até integrantes das equipes de emergência ficaram emocionalmente abalados diante da gravidade da situação.

O adolescente possui diagnóstico de autismo, informação confirmada por pessoas próximas à família. As circunstâncias da queda ainda estão sendo apuradas. Há divergência sobre o pavimento de onde o estudante caiu. O relatório inicial do atendimento aponta o 2º andar, enquanto testemunhas e militares do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá afirmam que a queda ocorreu do 3º pavimento. O prédio não possui telas de proteção em janelas e áreas abertas.

Em nota, o Colégio Intergenius classificou o caso como um “acidente” e informou que a equipe escolar prestou os primeiros atendimentos antes da chegada do socorro especializado.

“A equipe escolar agiu imediatamente, prestando os primeiros atendimentos e acionando rapidamente o socorro especializado, o que foi fundamental para a condução adequada da situação e para o atendimento ao aluno”, informou a instituição.

A escola também afirmou que acompanha o caso e presta apoio à família do estudante.

“Pedimos respeito, empatia e cautela quanto ao compartilhamento de informações, preservando a integridade do aluno e de seus familiares”, concluiu a direção.