Estudante morre ao tentar nadar até imagem de São José em Macapá

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O que deveria ser uma tarde de comemoração terminou em tragédia nesta segunda-feira (4). O estudante Josenildo de Sousa, de 19 anos, morreu afogado após desaparecer nas águas do Rio Amazonas, na capital amapaense. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Josenildo estava acompanhado de outros três colegas da Escola Estadual Professor Gabriel de Almeida Café. O grupo teria ido ao Trapiche Eliezer Levy durante a tarde para celebrar o bom desempenho em uma prova escolar.

Em um momento de descontração, os quatro estudantes decidiram nadar do trapiche em direção à imagem do padroeiro São José. Durante o percurso, Josenildo não conseguiu completar a travessia e submergiu. Os outros três jovens conseguiram se salvar e pediram socorro.

As equipes de busca e salvamento iniciaram os trabalhos imediatamente após o chamado. O corpo do jovem foi localizado e resgatado por volta das 19h40. No local, o clima era de profunda consternação entre amigos e familiares que acompanhavam as buscas.

Para prestar assistência aos envolvidos, o atendimento especializado do Centro de Valorização da Educação (CVEDUC) foi acionado. Profissionais estiveram no local oferecendo suporte emocional e acompanhamento psicológico aos estudantes e parentes, que estavam visivelmente abalados com o ocorrido.

Alerta de risco

As autoridades reforçam o alerta para os perigos das fortes correntes do Rio Amazonas naquela região. O banho em áreas próximas a portos e trapiches apresenta riscos elevados, mesmo para nadadores experientes, devido à intensidade da correnteza e à movimentação de embarcações.