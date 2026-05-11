Ex-cartão postal de Macapá vira paisagem do abandono

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O que já era esperado pelos frequentadores e moradores se concretizou. O alambrado do Complexo Turístico e Esportivo do Jandiá, localizado no bairro Cidade Nova, em Macapá, não resistiu à ação do tempo e da ferrugem e desabou. O cenário, que deveria ser de lazer e contemplação do Rio Amazonas, hoje é de ruínas e riscos para a comunidade. A estrutura, que há anos vinha sendo consumida pela corrosão, agora repousa sobre o chão, sendo rapidamente coberta pelo mato. Segundo moradores da região, o desabamento ocorreu há meses, mas a inércia do poder público permanece inalterada.

O abandono se estende ao mirante, um dos principais atrativos do projeto. O que deveria ser um espaço de contemplação da beleza amazônica, decorado com as artes de grafite de Moara e Gabriela Campelo, encontra-se trancado e tomado pelo lodo. A falta de manutenção impede que o local cumpra seu papel de ponto turístico e cultural, afastando as famílias que antes buscavam o complexo para o lazer.

Inaugurado no final de 2020, o complexo nasceu com a promessa de ser um centro de referência em esporte, lazer e cultura. Na época da entrega, o espaço impressionava pela variedade de equipamentos: possuía quadra de basquete, pista de skate, playground, academia ao ar livre e até uma rampa de acesso ao rio para os praticantes de futlama.

A estrutura contava ainda com iluminação em LED, recuperação asfáltica no entorno e dois campos de grama sintética, destinados ao futebol society e ao público infantil.

Entretanto, o brilho da inauguração deu lugar a um processo severo de deterioração. Relatos colhidos desde meados de 2025 já apontavam que o local estava se transformando em uma armadilha. A grama sintética das arenas soltou-se em diversos trechos, expondo o seixo por baixo e causando quedas frequentes entre os jogadores.

Somada à ferrugem que já comprometia os alambrados naquela época, a situação tornou-se um perigo constante para as crianças e adolescentes que frequentam o espaço. A ausência de outras opções de lazer na comunidade obriga os jovens a continuarem jogando em condições precárias.

“A gente não aguenta mais arrebentar a cabeça do dedo. Meu primo até quebrou o braço”, desabafou um jovem frequentador em um apelo por reformas na primeira reportagem.

O sentimento de descaso também foi reforçado por idosos que utilizam a área para caminhadas, como o aposentado José Carlos Rocha, de 78 anos, que lamentou a falta de zelo da prefeitura com um espaço tão bonito e importante para a capital.

Atualmente, o Complexo do Jandiá é o retrato do desperdício de dinheiro público. Onde deveria haver convívio familiar e prática esportiva à beira do Rio Amazonas, hoje imperam o mato alto e o risco de acidentes graves. O desabamento do alambrado é apenas o capítulo mais recente de uma série de negligências que transformaram um cartão-postal em um local de risco.

A reportagem tenta contato com a Secretaria de Obras do município para questionar o cronograma de reparos, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.