Ex-pescadora do Bailique morre dormindo, aos 110 anos

Dona Minervina Castro dos Santos faleceu enquanto dormia, cercada pela família, após mais de um século de vida marcado pela resistência da mulher ribeirinha.

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Por JORGE ABREU, especial para o Portal SN

Morreu de causas naturais, na noite deste domingo (24), a ex-pescadora Minervina Castro dos Santos, aos 110 anos. Conhecida pela família como “vovó bebê”, ela faleceu enquanto dormia, cercada pelos cuidados e carinho dos familiares, em Macapá. O velório ocorreu em uma igreja evangélica localizada na Rua Rio Japurá, no bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá. O sepultamento aconteceu hoje (25), no Cemitério São Francisco de Assis, na zona norte da capital.

Natural do Arquipélago do Bailique, dona ‘Minerva’ viveu os últimos anos ao lado da família de uma das netas. Ela teve nove filhos — três ainda vivos —, além de 16 netos, 22 bisnetos e sete tataranetos. Nos últimos anos, enfrentava limitações de mobilidade, visão e audição. Sem conseguir mais andar, recebia acompanhamento médico regular e seguia uma dieta prescrita por profissionais de saúde.

Ao longo de mais de um século de vida, Minerva construiu uma trajetória marcada pela resistência e pela dedicação à família. Viúva ainda jovem, nunca mais se casou e criou os filhos sozinha. Grande parte de sua história foi vivida na comunidade de Sucuriju, no município de Amapá.

Em agosto do ano passado, o Portal SelesNafes.Com acompanhou a comemoração dos 110 anos da centenária. A celebração simples, cercada de familiares, teve bolo, refrigerante e duas das maiores paixões dela: café e açaí.

Nos momentos de maior lucidez, dona Minerva gostava de cantar músicas que marcaram sua trajetória, especialmente forrós e marchinhas de carnaval. Em um dos últimos vídeos gravados pela família, ela aparece cantando o tradicional xaxado “Mulher Rendeira”.

Mesmo sem nunca ter aprendido a ler ou escrever, Minerva deixa uma história de perseverança e força que atravessou gerações e permanece viva na memória da família e de todos que conviveram com ela.