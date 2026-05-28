Faculdade Integrado conquista nota máxima do MEC para curso de Enfermagem

Instituição recebe autorização do MEC para abrir o primeiro curso de Enfermagem com a nota máxima, a única no Amapá com classificação na modalidade presencial

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Macapá (AP) – A Faculdade Integrado, sediada em Macapá (AP), recebeu autorização do Ministério da Educação (MEC) para abrir seu primeiro curso presencial de Enfermagem, aprovação com nota máxima, conceito 5. Segundo os registros do e-MEC, a instituição é a única no estado a receber essa classificação nessa modalidade. O curso ofertará 120 vagas para início no primeiro semestre de 2027, após a publicação da portaria autorizativa no Diário Oficial da União (DOU).

A conquista consolida a expansão da instituição na Região Norte e viabiliza a abertura da graduação para funcionar no contraturno do curso de Medicina. O impacto direto do indicador máximo reflete a otimização da infraestrutura física da faculdade, que disponibilizará os mesmos laboratórios especializados e as redes de estágio já consolidados na unidade para a formação prática dos novos profissionais de saúde.

“A Faculdade Integrado atingiu o Conceito 5 em 52 dos 55 indicadores avaliados pela comissão. O curso de Enfermagem foi planejado de forma integrada à nossa infraestrutura de Medicina, atendendo diretamente à demanda por profissionais qualificados na rede de saúde amapaense”, afirma o diretor da Faculdade Integrado de Macapá, Kaleb Mariano.

Processo de avaliação

O processo regulatório teve início em julho de 2024, com a estruturação do projeto pedagógico conduzida pelo corpo docente. Em outubro do mesmo ano, o Núcleo Docente Estruturante (NDE), grupo de professores responsável pela concepção e consolidação do curso, organizou a base documental e alinhou a proposta curricular às exigências federais.

Na etapa seguinte, o MEC designou uma comissão de dois avaliadores para a realização de visita técnica presencial nas instalações da faculdade. A construção de toda a base documental e pedagógica começou com bastante antecedência, mobilizando o colegiado para alinhar a proposta curricular às exigências federais de ensino.

“Esse resultado coroou um trabalho detalhado voltado à consolidação de um ambiente de aprendizado preparado para as demandas do mercado de saúde”, destaca Edli Pinheiro, coordenadora do curso de Enfermagem da Faculdade Integrado de Macapá.

Com a avaliação técnica concluída e o conceito homologado, a instituição aguarda a publicação do ato autorizativo no Diário Oficial. As provas de seleção estão previstas para o segundo semestre de 2026, com início das atividades letivas programado para o primeiro semestre de 2027.

Sobre a Faculdade Integrado de Macapá

A Faculdade Integrado de Macapá é a primeira e única instituição privada do Amapá a ter o curso de Medicina autorizado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Portaria SERES/MEC nº 257, de abril de 2025.

O campus tem 1.689m2 e cinco espaços equipados com modernos equipamentos para realizar pesquisas e experimentos científicos [dois laboratórios Morfofuncionais, dois de Habilidades e um de Simulação Realística], duas salas de aula e uma de informática.

As metodologias utilizadas – Team Based Learning (TBL), Problem Based Learning (PBL), Aprendizagem Baseada em Projetos, Problematização e Simulação Realística – potencializam a interdisciplinaridade, o trabalho em equipe e o protagonismo do estudante na resolução de problemas.

A Faculdade Integrado de Macapá fica na Av. Feliciano Coelho, 125, bairro Trem, tel. 0800-000-7005 e WhatsApp 96-2027-0996.