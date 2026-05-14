Famílias atingidas por alagamentos recebem apoio em Tartarugalzinho

Moradores afetados pelas fortes chuvas estão sendo encaminhados para abrigos e recebendo cestas básicas no município

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De Tartarugalzinho (AP)

As fortes chuvas que atingem Tartarugalzinho têm provocado alagamentos em diferentes pontos do município e deixado famílias fora de casa. Moradores afetados estão sendo identificados e encaminhados para abrigos, enquanto equipes de assistência social acompanham a situação nas áreas mais atingidas.

Entre as medidas emergenciais adotadas, a Secretaria Municipal de Ação Social iniciou a distribuição de cestas básicas para famílias que tiveram perdas causadas pela subida da água. O prefeito Bruno Mineiro acompanha pessoalmente as operações e o atendimento às famílias afetadas no município.

Equipes da prefeitura e da Defesa Civil seguem nas ruas monitorando áreas de risco e tentando reduzir os impactos provocados pelo inverno rigoroso. Ruas alagadas e residências invadidas pela água têm dificultado a rotina de moradores em vários bairros da cidade.

O governo do Estado também passou a atuar em apoio ao município, enquanto o Governo Federal foi acionado por meio do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. A mobilização busca ampliar a assistência às vítimas e acelerar respostas diante da situação de emergência.