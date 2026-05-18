Ferramenta ‘varre’ a internet para revelar o que o público pensa sobre candidatos, empresas e produtos

A opinião do público que está nas redes sociais sobre candidatos, marcas e produtos é uma informação valiosíssima que ajuda no planejamento de investimentos e na definição das melhores estratégias de alcance. Esse é o objetivo da Althia, uma plataforma criada por desenvolvedores do Amapá que varre toda a internet para traçar uma espécie de diagnóstico da saúde da imagem de políticos, empresas, produtos e serviços. O sistema permite, por exemplo, a análise de 40 mil comentários em apenas 10 minutos. A ferramenta já está sendo usada por grandes produtoras de áudio visual, agências e escritórios de advocacia. Assista à reportagem do quadro SNTV.

Ficha técnica

Reportagem: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior