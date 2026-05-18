INFORMAÇÃO E ESTRATÉGIA

Ferramenta ‘varre’ a internet para revelar o que o público pensa sobre candidatos, empresas e produtos

18, maio, 2026
Criada por desenvolvedores do Amapá, a Althia analisa comentários e interações nas redes sociais para ajudar empresas e agentes políticos a definir estratégias de comunicação e investimento
Compartilhamentos

A opinião do público que está nas redes sociais sobre candidatos, marcas e produtos é uma informação valiosíssima que ajuda no planejamento de investimentos e na definição das melhores estratégias de alcance. Esse é o objetivo da Althia, uma plataforma criada por desenvolvedores do Amapá que varre toda a internet para traçar uma espécie de diagnóstico da saúde da imagem de políticos, empresas, produtos e serviços. O sistema permite, por exemplo, a análise de 40 mil comentários em apenas 10 minutos. A ferramenta já está sendo usada por grandes produtoras de áudio visual, agências e escritórios de advocacia. Assista à reportagem do quadro SNTV.

Ficha técnica
Reportagem: Seles Nafes
Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva
Edição: Antônio Batista Júnior

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!