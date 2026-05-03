Festival leva dança para ruas, teatros e comunidades de Macapá

Macapá (AP)

A capital do Amapá entrou no ritmo da dança desde o último 29 no Festival Abril Dança 2026, que segue até o dia 8 de maio ocupando diferentes espaços da capital. A proposta é descentralizar o acesso à arte e levar apresentações, oficinas e ações formativas para além dos palcos tradicionais, alcançando públicos diversos.

Com programação itinerante, o festival passa por locais como a Biblioteca Pública Elcy Lacerda, a Fortaleza de São José de Macapá, o Teatro Municipal de Macapá Fernando Canto e o Habitacional São José. A maior parte das atividades é gratuita e inclui desde exibições audiovisuais até aulas abertas, além de iniciativas voltadas ao público infantil.

Um dos eixos centrais da programação é a Mostra Corpo-Território, que propõe reflexões sobre identidade, pertencimento e a relação do corpo com os espaços urbanos. A iniciativa também abre espaço para novos talentos por meio de chamada pública, incentivando a participação de artistas independentes, coletivos e projetos sociais.

De acordo com o coordenador geral do evento, o produtor cultural Wallyson Amorim, o festival surge como uma estratégia de fortalecimento da dança no estado.

“Criar espaços de visibilidade para a dança no Amapá é fundamental para que artistas, grupos e coletivos possam existir, se desenvolver e dialogar com a cidade. O festival nasce como um movimento de articulação e valorização da nossa cena”, ressalta.

Além das apresentações, o público poderá participar de masterclasses em diferentes estilos, com profissionais da área, e acompanhar ações como o Cinelab, que conecta dança e audiovisual, e o Lab Outdoor, que leva aulas para espaços históricos da cidade.

O encerramento está marcado para o dia 8 de maio, com apresentações da Mostra Corpo-Território e a entrega dos prêmios Trajetória Viva e Reconhecimento Especial, reconhecendo nomes e iniciativas que contribuem para o desenvolvimento da dança no Amapá.

PROGRAMAÇÃO

29 de abril (Abertura)

Lançamento oficial do festival + Cinelab (gratuito)

Local: Biblioteca Pública Elcy Lacerda

Horário: 19h

1º de maio (Manhã)

Lab Outdoor — Dança em Circulação (aulas abertas e gratuitas)

Local: Fortaleza de São José de Macapá

Horário: 6h

1º de maio (Tarde/Noite — Formação)

– Masterclasses — Lab Danças

– Local: Lab Danças – Avenida Duque de Caxias, 329a – Centro de Macapá

– Ballet Clássico Intermediário (Rayssa Santos) — 16h às 17h30

* Jazz Contemporâneo (Wallyson Amorim) — 17h45 às 19h15

* Jazz Funk (Paulo Rodrigo) — 19h30 às 21h

Obs.: investimento simbólico para certificação e vagas limitadas

2 de maio (Ação Social)

– Dança Criança — Criando Corpo (gratuito)

– Local: Habitacional São José

– Horário: 17h

8 de maio (Encerramento)

– Mostra Corpo-Território + Premiações (gratuito)

– Prêmio Trajetória Viva — Lab Danças

– Prêmio Reconhecimento Especial — Lab Danças

– Local: Teatro Municipal de Macapá Fernando Canto

– Horário: a partir das 19h

CHAMADA ABERTA

Artistas independentes, grupos, coletivos e projetos sociais podem se inscrever gratuitamente para participação na mostra.

Apresentação em 8 de maio, no Teatro Municipal, com a Mostra Corpo Território.

Inscrições: link disponível no Instagram @labdanca

O Festival Abril Dança 2026 é uma realização do Lab Danças, Lab Images, Comitê de Cultura do Amapá e Centro de Treinamento Breaking Amapá.

SERVIÇO

Evento: Festival Abril Dança 2026

Período: 29 de abril a 8 de maio

Horários: verificar na programação acima.

Locais: Biblioteca Pública Elcy Lacerda, Fortaleza de São José de Macapá, Lab Danças, Habitacional São José e Teatro Municipal de Macapá Fernando Canto

Entrada: gratuita (exceto masterclasses, com investimento simbólico para certificação)