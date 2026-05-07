Foragido com mais de 20 ocorrências policiais é preso com objetos após assalto em residência

Joel da Silva Lopes, de 26 anos, invadiu casa no bairro Provedor 1 e foi capturado portando também arma e munições

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um foragido do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) foi preso na noite desta quarta-feira (6), durante uma ação do Grupo Tático Aéreo (GTA), acusado de integrar um bando responsável por um roubo a residência ocorrido no bairro Provedor 1, no município de Santana, a cerca de 17 quilômetros de Macapá.

O suspeito, identificado como Joel da Silva Lopes, de 26 anos, foi localizado no bairro Nova União. Com ele, os agentes encontraram um revólver calibre 38, munições, uma balança de precisão e parte dos objetos roubados das vítimas. A prisão foi possível após levantamento de informações realizado pela Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP).

Segundo a polícia, o assalto foi praticado por quatro homens armados, que invadiram a residência e roubaram celulares, joias, chaves de veículos e diversos bens das vítimas. Após o crime, equipes do GTA, com apoio do serviço de inteligência, iniciaram diligências ininterruptas para localizar os envolvidos.

Com o avanço das investigações e o trabalho operacional das equipes, apenas um dos suspeitos foi encontrado. Além da arma de fogo, os policiais recuperaram parte do material levado durante o roubo.

Entre os itens recuperados estão cinco aparelhos celulares, três chips de celular, dois cartões de memória, um relógio dourado, dois cordões dourados, um brinco dourado e um cartão Caixa VR.

De acordo com o oficial que estava à frente da operação, Bryan Fonseca, Joel já possui cerca de 20 registros de ocorrências e responde por crimes como roubo, tráfico de drogas, furto, lesão corporal e homicídio.

As forças de segurança destacaram que a atuação integrada entre inteligência e equipes operacionais foi fundamental para a rápida resposta ao crime. A Polícia Civil prossegue nas buscas pelos demais envolvidos no assalto.