Foragido por homicídio, “Cafossa” é preso próximo a cemitério em Macapá

Josaliel Ferreira de Souza foi encaminhado ao Ciosp do Pacoval após policiais confirmarem a ordem judicial em aberto

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um foragido da Justiça acusado de homicídio qualificado foi capturado pela Polícia Militar nesta terça-feira (12), na zona oeste de Macapá.

Segundo o 8º BPM, moradores denunciaram que três indivíduos estavam usando drogas na rua São Francisco de Assis, nas proximidades de um cemitério situado no bairro Coração. Entre os suspeitos estaria o temido “Cafossa”, procurado pela Justiça.

Os policiais foram até o local e encontraram o homem com as mesmas características informadas. Nada de ilícito foi encontrado durante a revista, mas a consulta ao sistema revelou uma ordem de prisão contra Josaliel Ferreira de Souza, de 28 anos.

O mandado expedido pela Vara do Tribunal do Júri de Macapá tem validade até 2046.

“Cafossa” recebeu voz de prisão e foi levado ao Ciosp do Pacoval.