Furlan se pronuncia e evita comentar suspeitas da PF: ‘tranquilidade’

Ex-prefeito evitou comentar sobre suposto uso de R$ 25 milhões da comunicação da prefeitura com rede de fake news, autopromoção e ataques

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Macapá (AP) – O ex-prefeito de Macapá, Antônio Furlan, se pronunciou nas redes sociais no fim da manhã desta terça-feira (26) sobre a sexta operação da Polícia Federal envolvendo seu nome. Desta vez, a investigação apura o suposto desvio de cerca de R$ 25 milhões dos cofres da prefeitura para financiar uma estrutura de fake news, ataques políticos e autopromoção digital. Durante um vídeo de pouco mais de 1 minuto, Furlan afirmou receber a operação “com tranquilidade” e declarou confiar nas instituições e na Justiça. O ex-prefeito também alegou que comunicadores e influenciadores teriam sido alvos da investigação apenas por fazerem oposição ao Governo do Estado.

“Recebo com tranquilidade, acreditando nas instituições e na justiça. E com certeza que a verdade dos fatos prevalecerá. Sigo firme, com fé em Deus na nossa pré-candidatura ao governo do Estado do Amapá”, afirmou.

Apesar da manifestação pública, Furlan evitou comentar diretamente as acusações investigadas na Operação Palanque Digital, conduzida pela Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público Eleitoral.

A operação investiga um suposto esquema montado dentro da Prefeitura de Macapá para usar recursos públicos no financiamento de influenciadores, páginas e comunicadores responsáveis por produzir conteúdos de desinformação, promover politicamente a gestão municipal e atacar adversários.

Operação Paroxismo

Furlan já havia sido afastado do cargo no dia 4 de março durante a Operação Paroxismo, que investiga supostos desvios de recursos na construção do Hospital Municipal de Macapá, obra estimada em R$ 70 milhões.

Segundo a PF, cerca de R$ 3 milhões teriam sido depositados de forma fracionada em contas ligadas ao casal Furlan. A investigação também aponta que policiais federais flagraram uma mala com dinheiro sacado pelo empreiteiro da obra sendo transportada no carro pessoal do então prefeito.