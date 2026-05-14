Grávida é atacada com terçado pelo companheiro acusado de homicídios e roubos

Mulher de 32 anos, que está no quarto mês de gestação, sofreu golpes na cabeça, braços e costas; acusado foi preso

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma mulher de 32 anos, grávida de aproximadamente quatro meses, foi brutalmente agredida pelo próprio companheiro, de 24 anos, durante um episódio de violência doméstica registrado nesta quarta-feira (13), no bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá. O agressor utilizou um terçado para atacar a vítima e acabou preso em flagrante por militares da Companhia de Radiopatrulhamento do 2º Batalhão da Polícia Militar.

Segundo informações da PM, a vítima sofreu golpes nos braços, nas costas e na cabeça. Durante o atendimento da ocorrência, ela relatou aos policiais que vinha sendo constantemente agredida pelo marido, apontado como usuário de drogas.

Ao chegarem à residência do casal, os policiais encontraram o suspeito tentando se esconder dentro do banheiro após receber voz de prisão. Ainda de acordo com a corporação, ele reagiu de maneira agressiva à abordagem, o que obrigou os militares a utilizarem algemas para contê-lo e garantir a segurança da equipe e da própria vítima.

Levantamentos feitos pelos policiais apontaram que o homem possui uma extensa ficha criminal, com registros por homicídio, latrocínio, roubo e ameaça, reforçando o histórico de violência atribuído ao suspeito.

A mulher foi socorrida e encaminhada para atendimento médico em um hospital da capital. Já o agressor foi conduzido para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde permaneceu à disposição da Justiça.