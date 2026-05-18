Habita Amapá ultrapassa 18 mil aptos e inicia nova etapa de convocações

Macapá (AP)

O programa Habita Amapá já contabiliza 18.715 pessoas consideradas aptas após a mais recente atualização do sistema de cadastramento. Integrada ao programa estadual Morar Bem Amapá, a iniciativa habitacional idealizada pelo deputado federal Acácio Favacho (MDB-AP) avança agora para uma nova etapa, com convocação gradual de candidatos para a entrega de documentos. A atualização diária da plataforma tem ampliado o número de inscritos habilitados, fazendo com que novos nomes sejam liberados constantemente para as próximas fases do processo. Por isso, a orientação é para que os candidatos acompanhem regularmente a situação cadastral por meio do portal oficial do programa, onde também são divulgadas convocações e demais informações relacionadas à seleção das famílias.

De acordo com o programa, o fato de o nome ainda não constar na lista de aptos não significa reprovação automática. A análise cadastral ocorre de forma contínua e em lotes, conforme o cruzamento de dados e a validação das informações fornecidas pelos inscritos. A expectativa é que novos candidatos sejam habilitados progressivamente à medida que o sistema avance nas verificações.

As inscrições permanecem abertas e podem ser feitas gratuitamente pela internet. O Habita Amapá foi estruturado com a proposta de ampliar o acesso à moradia popular no estado, utilizando a soma de subsídios estaduais e federais para reduzir o valor financiado pelas famílias contempladas.

Segundo as regras divulgadas pelo programa, os benefícios financeiros podem alcançar até R$ 120 mil por família, sendo até R$ 55 mil provenientes do Governo do Estado e até R$ 65 mil vinculados ao aporte federal. O valor dos subsídios será utilizado para custear a entrada do imóvel, reduzindo diretamente o saldo devedor do financiamento habitacional. Com isso, a previsão é de que as parcelas mensais fiquem limitadas a até R$ 499, dependendo da renda e da modalidade do imóvel selecionado pelo beneficiário.

O projeto inicial prevê a construção de unidades habitacionais em duas áreas de Macapá. Na Zona Sul da capital, as moradias serão construídas nas proximidades do Parque de Exposições da Fazendinha. Já na Zona Oeste, os empreendimentos ficarão localizados no bairro Marabaixo.

Conforme o planejamento apresentado, cada uma das regiões deverá receber 350 casas e 295 apartamentos. Todo o processo de inscrição, consulta cadastral e acompanhamento das etapas do programa é realizado exclusivamente pela internet, por meio do portal oficial do Morar Bem Amapá.