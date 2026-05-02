Homem é encontrado morto em praça na zona sul de Macapá

Perícia deve esclarecer causa da morte após corpo ser encontrado em posição incomum

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem identificado como Reinaldo Benedito Alves Barreiros, de 55 anos, foi encontrado morto no início da manhã deste sábado (2), por volta das 6h, em uma praça do conjunto Laurindo Banha, no bairro Novo Buritizal, zona sul de Macapá.

A vítima estava caída ao lado de um banco da pracinha quando foi localizada. O delegado Carlos Mazurek, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), acompanhou a ocorrência e informou que o caso está sendo tratado inicialmente como morte suspeita. A Polícia Científica do Amapá foi acionada e deve apontar, por meio de laudo pericial, a causa da morte.

Segundo o delegado, familiares relataram que Reinaldo tinha histórico de problemas de saúde, incluindo episódios de convulsão, o que levanta a possibilidade de morte por causas naturais. No entanto, outras hipóteses não foram descartadas.

“A vítima foi encontrada em uma posição incomum, o que motivou o acionamento da DHPP. Somente após a perícia será possível determinar com precisão o que ocorreu”, explicou.

Ainda conforme a polícia, até o momento não há confirmação sobre possível subtração de pertences da vítima. O caso segue sob investigação, aguardando o resultado dos exames da Polícia Científica.