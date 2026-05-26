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Ilha do Combú: Corpo de advogada desaparecida após passeio de jet ski é encontrado

26, maio, 2026
Anna Carolina Novaes Pessoa, de 46 anos, estava desaparecida desde domingo após cair no rio durante passeio nas ilhas de Belém
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Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Após quase dois dias de buscas, foi encontrado na manhã desta terça-feira (26) o corpo da advogada Anna Carolina Novaes Pessoa, de 46 anos, que havia desaparecido depois de um acidente com jet ski na região das ilhas de BelémO corpo foi localizado por moradores ribeirinhos no Furo São Benedito, próximo à Ilha do Combu, em uma área do município de Acará. As autoridades foram acionadas logo após a localização. 

Anna Carolina estava desaparecida desde a tarde de domingo (24), quando caiu na água durante um passeio de moto aquática. Segundo relatos de amigos, a advogada pilotava sozinha o jet ski quando uma lancha passou próximo da embarcação e provocou uma forte marola. A suspeita é de que ela tenha perdido o equilíbrio e batido a cabeça antes de cair no rio.

Buscas mobilizaram sonar e mergulhadores

As buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, mergulhadores especializados do Grupamento Marítimo e Fluvial, além de apoio da Marinha do Brasil e amigos da vítima. Na segunda-feira (25), os bombeiros encontraram o colete usado pela advogada. O equipamento estava parcialmente aberto.

Corpo foi encontrado próximo do local onde o jet-ski foi localizado

…e foi levado para a área portuária de Belém

Durante a operação, as equipes utilizaram sonar para tentar localizar Anna Carolina na área do desaparecimento. O corpo foi encontrado próximo do ponto onde o jet ski já havia sido localizado anteriormente, na região conhecida como Prainha do Combu.

Após o resgate, o corpo foi encaminhado ao Grupamento Marítimo e Fluvial e, depois, removido pela Polícia Científica do Pará. A Marinha informou que instaurou um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação para apurar as circunstâncias do acidente e eventuais responsabilidades.

A Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará divulgou nota de solidariedade à família e amigos durante o período de buscas. Anna Carolina possuía inscrição principal em Minas Gerais e registros suplementares no Pará, Paraná e Distrito Federal.

Seles Nafes
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