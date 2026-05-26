Ilha do Combú: Corpo de advogada desaparecida após passeio de jet ski é encontrado

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Após quase dois dias de buscas, foi encontrado na manhã desta terça-feira (26) o corpo da advogada Anna Carolina Novaes Pessoa, de 46 anos, que havia desaparecido depois de um acidente com jet ski na região das ilhas de Belém. O corpo foi localizado por moradores ribeirinhos no Furo São Benedito, próximo à Ilha do Combu, em uma área do município de Acará. As autoridades foram acionadas logo após a localização.

Anna Carolina estava desaparecida desde a tarde de domingo (24), quando caiu na água durante um passeio de moto aquática. Segundo relatos de amigos, a advogada pilotava sozinha o jet ski quando uma lancha passou próximo da embarcação e provocou uma forte marola. A suspeita é de que ela tenha perdido o equilíbrio e batido a cabeça antes de cair no rio.

Buscas mobilizaram sonar e mergulhadores

As buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, mergulhadores especializados do Grupamento Marítimo e Fluvial, além de apoio da Marinha do Brasil e amigos da vítima. Na segunda-feira (25), os bombeiros encontraram o colete usado pela advogada. O equipamento estava parcialmente aberto.

Durante a operação, as equipes utilizaram sonar para tentar localizar Anna Carolina na área do desaparecimento. O corpo foi encontrado próximo do ponto onde o jet ski já havia sido localizado anteriormente, na região conhecida como Prainha do Combu.

Após o resgate, o corpo foi encaminhado ao Grupamento Marítimo e Fluvial e, depois, removido pela Polícia Científica do Pará. A Marinha informou que instaurou um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação para apurar as circunstâncias do acidente e eventuais responsabilidades.

A Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará divulgou nota de solidariedade à família e amigos durante o período de buscas. Anna Carolina possuía inscrição principal em Minas Gerais e registros suplementares no Pará, Paraná e Distrito Federal.