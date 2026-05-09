Império do Povo eterniza “Meia-Noite” e “Meio-Dia” em enredo místico e ancestral para 2027

Tema foi apresentado à comunidade no último domingo (3) e promete levar emoção para a avenida

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

A escola de samba Império do Povo, única agremiação do município de Santana, lançou o enredo que levará para a avenida Ivaldo Veras no Carnaval de 2027. Com o título “Meia-Noite e Meio-Dia: Os Astros Encantados do Equinócio”, a proposta une emoção, misticismo, espiritualidade e identidade cultural em uma homenagem que pretende atravessar o tempo.

O tema nasce de uma motivação marcada pela saudade e pelo reconhecimento. A perda recente de Orlandino do Carmo Barbosa, o eterno “Meio-Dia da Imperatriz”, reacendeu na comunidade o desejo de celebrar não apenas sua trajetória, mas também todo o legado construído ao lado de seu irmão, Lorimar do Carmo Barbosa, o “Meia-Noite”, atual mestre de bateria da escola. Mais que figuras do samba, os dois são apresentados como personagens enraizados na construção cultural da agremiação e da própria história do carnaval amapaense.

No enredo, a Império do Povo transforma os irmãos em entidades simbólicas: “Meio-Dia”, com o microfone em mãos, representa a voz, o canto que ecoa e emociona. Enquanto “Meia-Noite” traduz o ritmo, a batida firme do surdo que marca o coração da bateria, a “luz da lua” que guia o compasso da avenida. Juntos, eles simbolizam o encontro entre som e voz, dia e noite, em perfeita harmonia.

A narrativa mergulha na cultura da região Norte, especialmente no imaginário amazônico, onde seres encantados habitam rios, florestas e a memória popular. Inspirado nesse universo, o enredo eleva os homenageados à condição de “astros encantados”, figuras eternas que iluminam o passado e seguem presentes no presente e no futuro da escola.

A escolha do equinócio como eixo central do tema reforça o simbolismo. O fenômeno que ocorre de forma emblemática no Amapá, no chamado “Meio do Mundo”, o equinócio representa o exato equilíbrio entre o dia e a noite, um alinhamento cósmico que, na visão da escola, traduz a conexão entre os dois irmãos. É nesse ponto de encontro entre luz e escuridão que nasce o misticismo do enredo, revelando uma narrativa de destino, união e transcendência.

“A escolha dessa temática, se baseia em todo esse contexto vivido nos dias atuais, aliando toda a importância que o Meio Dia e o Meia Noite, representam para escola. A ideia é realmente eternizar esses dois seres, com todo o misticismo que existe em torno do fenômeno do equinócio. Eu considero, um tema forte e que virá carregado de simbolismo, emoção e cultura. Com esse tema, o público pode esperar, um momento antes e depois no carnaval amapaense”, afirmou Wesley Braga, presidente da Império do Povo.

Além dos homenageados principais, o desfile também deve reverenciar outros nomes importantes da trajetória da Império do Povo, como mestres de bateria, intérpretes e personagens que contribuíram para a construção da identidade da escola ao longo dos anos.

Com uma proposta que promete marcar uma “virada de chave” na história da agremiação, o enredo de 2027 aposta na força da ancestralidade, na valorização da cultura amapaense e na emoção como fio condutor.