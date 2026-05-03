Incêndio atinge imóvel e deixa três famílias desalojadas no Igarapé da Fortaleza

Ocorrência foi registrada no fim da tarde deste sábado (2)

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Um incêndio registrado no fim da tarde deste sábado (2) atingiu um conjunto de edificações no Igarapé da Fortaleza, zona sul de Macapá, mais precisamente em frente à APA da Fazendinha. O imóvel, de dois pavimentos, sendo a parte superior em madeira, era habitado por três famílias e ninguém saiu ferido.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 16h33 e rapidamente se alastrou devido à proximidade entre as construções e ao material predominante, altamente inflamável. As guarnições dos quartéis da Fazendinha e de Santana foram acionadas e conseguiram controlar as chamas rapidamente, evitando que o incêndio atingisse casas vizinhas.

A parte superior do imóvel, onde residiam uma senhora e duas crianças que não estavam no local, foi atingida e foi consumida completamente pelo fogo. Já uma terceira estrutura, construída em alvenaria, não foi consumida pelo fogo, graças à atuação rápida dos bombeiros no controle da propagação das chamas.

No momento da ocorrência, o proprietário do imóvel em alvenaria não estava no local. Apesar dos danos materiais, não há registro de vítimas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.