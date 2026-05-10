Integrado oferece bolsas de estudo com descontos de até 100% em Macapá

Processo seletivo voltado para cursos semipresenciais e a distância; interessados podem se inscrever gratuitamente até 29 de maio

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Macapá (AP)

O Integrado, com seu polo em Macapá (AP), está com inscrições abertas para o seu Concurso de Bolsas com oferta de descontos de até 100% nas mensalidades. O processo seletivo é gratuito e voltado a candidatos que já concluíram o Ensino Médio, abrangendo graduações nas modalidades semipresencial, com o curso de Biomedicina, e Educação a Distância (EAD). Os interessados devem realizar a inscrição pelo site até as 13h do dia 29 de maio de 2026.

A prova será realizada de forma totalmente on-line no dia 30 de maio, das 14h às 18h, permitindo que candidatos de todo o estado do Amapá participem sem a necessidade de deslocamento. Ao todo, serão distribuídas 10 bolsas de estudo com base na classificação geral: o primeiro colocado garante 100% de desconto; o segundo, 70%; e do terceiro ao décimo classificados, o benefício é de 50%.

De acordo com a diretora de graduação do Centro Universitário Integrado, Mariana Pavanelli, a iniciativa busca ampliar o acesso ao ensino superior. “Nosso objetivo é valorizar o mérito acadêmico e oferecer oportunidades reais para que novos talentos ingressem em uma instituição de excelência, independentemente da sua localização geográfica”, afirma a diretora.

O exame consiste em 20 questões objetivas de múltipla escolha, divididas entre as áreas de Língua Portuguesa e Matemática. Para assegurar a lisura do certame, a plataforma de avaliação utiliza monitoramento via Inteligência Artificial (IA) para detectar irregularidades ou consultas externas. Antes de iniciar a prova, o candidato deve validar sua identidade no ambiente virtual por meio de uma fotografia com documento oficial.

O resultado oficial dos classificados será publicado no dia 2 de junho de 2026, a partir das 16h, no portal da instituição. Os aprovados devem efetivar a matrícula on-line entre os dias 2 e 5 de junho, mediante o envio da documentação digitalizada. Para manter o benefício até o fim da graduação, os contemplados precisam cumprir requisitos de aproveitamento acadêmico e pontualidade nos pagamentos.

Candidatos que ainda não concluíram o Ensino Médio podem realizar a prova na condição de treineiros para autoavaliação, mas sem direito à concorrência das bolsas.

Quem pode participar: Candidatos que já concluíram o Ensino Médio ou equivalente (exceto estudantes já matriculados na instituição).

Inscrições: Gratuitas, pelo site https://ceiconcursodebolsas.grupointegrado.br/.

Quando:

Inscrições: 29 de maio de 2026, até às 13h.

Prova: 30 de maio de 2026 (sábado), das 14h às 18h.

Resultado: 2 de junho de 2026, a partir das 16h.

Como: Prova on-line monitorada por Inteligência Artificial, composta por 20 questões de múltipla escolha (Língua Portuguesa e Matemática).

Premiação: 10 bolsas de estudo (uma de 100%, uma de 70% e oito de 50%) conforme classificação geral.

Mais informações:

https://storage.googleapis.com/cms-site-integrado/Edital_011_2026_Vestibular_Concurso_de_Bolsas_2026_2_docx_56dbe5b3c1/Edital_011_2026_Vestibular_Concurso_de_Bolsas_2026_2_docx_56dbe5b3c1.pdf

Sobre o Centro Universitário Integrado

O Centro Universitário Integrado oferta ensino superior de excelência. A instituição tem nota máxima (5) no Ministério da Educação (MEC), é reconhecida como o melhor Centro Universitário do Paraná (CPC/MEC) e figura entre as mais sustentáveis do Brasil (ranking UI GreenMetric).

Sediado em Campo Mourão (PR), com presença no Paraná, Mato Grosso do Sul e Amapá, o Centro Universitário Integrado proporciona educação de vanguarda em mais de 60 cursos de graduação — incluindo Medicina, Agronomia, Odontologia e Direito — e em mais de 70 cursos de pós-graduação. A formação multidisciplinar oferecida ajuda a transformar vidas e está conectada às demandas do mercado global.

A instituição de ensino superior possui estrutura moderna, laboratórios com tecnologia de ponta, ecossistema próprio de inovação, pesquisa e fomento ao empreendedorismo, frente de investimento em startups, professores mestres e doutores com vivência prática e experiência profissional.

O Centro Universitário Integrado faz parte do Grupo Integrado, que em 2026 completa 40 anos e engloba o Colégio Integrado, o Instituto Integrado de Ciência e Tecnologia (IN2), a Integrado Genética, as plataformas Super Professor e Coonect.se e a Faculdade Integrado de Macapá.