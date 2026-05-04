Investigado por homicídio é morto a tiros no meio da rua

Elian Maycon de Lucca Lobato Correa morava no bairro Perpétuo Socorro e possuía passagem por outros crimes

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem de 23 anos foi executado com cinco tiros no fim da tarde deste domingo (3), no bairro Cidade Nova Nova. Além de ser investigado por homicídio, Elian Maycon de Lucca Lobato Correa possuía antecedentes por tráfico de drogas, violência doméstica e envolvimento com organização criminosa.

De acordo com informações levantadas pela Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima caminhava pela Passagem Flor de Lis quando foi surpreendida por pelo menos dois suspeitos armados, que efetuaram diversos disparos e, na sequência, fugiram correndo sem ser identificados.

Elian morava no bairro Perpétuo Socorro e, segundo as investigações, havia passado o dia ingerindo bebida alcoólica na região da Fazendinha, entre Macapá e Santana.

A polícia agora tenta esclarecer o que ele fazia na área onde foi morto ou se caiu em uma emboscada. A suspeita é de execução ligada a um possível acerto de contas.