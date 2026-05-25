Jovem desaparece entre pedras de cachoeira e é encontrada morta

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Uma jovem identificada como Michele dos Santos Cunha, de 18 anos, morreu após desaparecer em uma cachoeira localizada na comunidade de Crepurizão, na região da Transgarimpeira, em Itaituba, no sudoeste do Pará. Segundo informações da Polícia Militar, o caso ocorreu na tarde deste domingo (24). Por volta das 16h15, a guarnição do distrito de Crepurizão foi acionada após relatos de que uma jovem havia caído entre pedras de uma cachoeira e desaparecido na água.

Os militares seguiram até o local por via fluvial, em um deslocamento de aproximadamente 20 minutos. Quando chegaram, encontraram familiares, amigos e moradores mobilizados nas buscas pela vítima no fundo da cachoeira. Testemunhas contaram que Michele tomava banho no local quando teria escorregado em uma área de forte correnteza e acabou sendo arrastada pelas águas.

Vídeos gravados durante as buscas mostram momentos de desespero das pessoas que acompanhavam a ocorrência. Em uma das gravações, uma mulher relata a tentativa frustrada de salvamento.

“Ela caiu deitada na vala e pediu ajuda. Meu marido entrou na água pra tentar salvar ela, mas a correnteza era muito forte”, contou a testemunha, emocionada.

Após várias tentativas de resgate e intenso esforço de moradores e equipes que participavam das buscas, Michele foi localizada já sem vida. Em outro vídeo registrado no local, um homem comemora o momento em que o corpo da jovem foi encontrado.

“Achamos, graças a Deus. Amém”, disse ele, sem saber que a menina já estava sem vida.

A Polícia Civil do distrito de Moraes Almeida foi comunicada e deverá investigar as circunstâncias do afogamento.