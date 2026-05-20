APÓS CONDENAÇÃO DE POLICIAL PENAL

Mãe de menino autista abusado pelo tio policial registra BO após sofrer ameaças e ofensas

20, maio, 2026
Em desabafo emocionado ao Portal SN, Danielly Melo afirmou que familiares passaram a intimidá-la depois da prisão do cunhado, condenado a 13 anos por abuso sexual contra o próprio sobrinho
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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

 

Seles Nafes
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