Mala recheada de maconha leva mulher para a cadeia na zona norte de Macapá

Suspeita afirmou que receberia R$ 200 para guardar o material até o dia seguinte

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde deste sábado (30), no bairro Pantanal, zona norte de Macapá, após policiais do GIRO apreenderem cerca de dois quilos de maconha escondidos dentro de uma mala.

A ação ocorreu após o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOP) repassar informações indicando que uma residência na Rua Benedito Rodrigues Ferreira estaria sendo utilizada como ponto de armazenamento de entorpecentes.

Ao chegar ao local, os policiais avistaram a suspeita em frente ao imóvel. Segundo a ocorrência, ao perceber a presença da equipe, ela tentou correr para dentro da casa, mas foi rapidamente abordada.



Durante as buscas no imóvel, os militares encontraram aproximadamente dois quilos de maconha dentro de uma mala que estava no quarto da suspeita, identificada como Maria Gabriele.

Questionada sobre a droga, a mulher afirmou que recebeu o entorpecente de outra mulher e que ganharia R$ 200 para guardar o material até o dia seguinte, quando a proprietária retornaria para buscá-lo.

Diante da situação, ela recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhada ao Ciosp do Pacoval, juntamente com a droga apreendida, para os procedimentos legais.