Malafaia devolve quadra revitalizada no ‘Paredão’ e anuncia Praça Família

Obra foi construída na comunidade do Paredão e integra pacote de investimentos que inclui equipamentos para os CRAS, praça pública e recursos para a saúde.

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Ferreira Gomes (AP) – Moradores da comunidade do Paredão, distrito de Ferreira Gomes, município localizado a cerca de 135 km de Macapá, tiveram uma sexta-feira (29) especial. Eles receberam de volta a quadra esportiva do vilarejo, revitalizada com R$ 1 milhão indicados pelo deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT), numa parceria com o governo do Estado e a Prefeitura de Ferreira Gomes. Segundo Dorinaldo, a união entre os entes públicos permitiu que o projeto fosse concluído em menos de seis meses.

“O investimento de 1 milhão do nosso mandato, a contrapartida do governador Clécio e o trabalho técnico ágil do Prefeito Alessandro permitiram entregar esta obra tão importante para a população em menos de seis meses”, afirmou o deputado.

O prefeito de Ferreira Gomes, Alessandro Brazão, destacou a importância do novo espaço para a comunidade. “o espaço da quadra será de encontro das famílias, mas também fomenta o esporte, lazer e a cultura e logo já vai ta sendo usada para as quadras juninas.”

Além da entrega da quadra, Dorinaldo anunciou que todos os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município receberão equipamentos para reforçar os atendimentos prestados à população.

O parlamentar também informou a destinação de recursos para a construção da nova Praça da Família, orçada em R$ 2 milhões, além de mais de R$ 2,1 milhões para custeio da saúde e aquisição de equipamentos destinados à rede municipal.