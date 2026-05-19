Malafaia expõe lista de deputados que tentam adiar fim da escala 6×1

Brasília (DF) – O deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) elevou o tom nesta terça-feira (19) contra a proposta que pretende empurrar por mais 10 anos o fim da escala 6×1 no Brasil. Durante audiência pública na Câmara dos Deputados, ele divulgou os nomes dos 171 parlamentares que assinaram a PEC apresentada por três parlamentares do PP.
A proposta começou a tramitar na comissão especial que debate a redução da jornada de trabalho e prevê uma longa transição até eventual mudança no regime atual. Na prática, o texto mantém a carga de 44 horas semanais para atividades consideradas essenciais e condiciona qualquer redução futura à aprovação de lei complementar. O ponto mais criticado pelos defensores do fim da escala está no trecho que estabelece que a emenda só passaria a valer dez anos após a publicação.
Ao comentar a iniciativa, Malafaia atacou diretamente os parlamentares que aderiram ao texto. “É importante que saibamos quem claramente vota contra o trabalhador e trabalhadora brasileira. É um ano em que os sindicatos devem colocar o rosto desses 171 parlamentares no outdoor”, defendeu Malafaia.
Entre os deputados que assinaram a proposta aparecem parlamentares de partidos como PL, PP, União Brasil, Republicanos, MDB, PSD, Novo e Podemos. Da bancada amapaense, a deputada Aline Gurgel (REP) figura entre os apoiadores da PEC. Numa nota postada nas redes, a parlamentar afirma que a assinatura foi um equívoco de seu gabinete e que mandou retirar o apoio.
Os debates sobre a redução da jornada seguem em andamento na Câmara dos Deputados dentro da discussão da PEC 221/19. Parlamentares favoráveis ao fim da escala argumentam que empresas e setores econômicos têm capacidade de reorganizar a produção sem prejuízo aos serviços essenciais ou à economia.
Veja a lista completa de parlamentares que votaram pela transição da jornada em até 10 anos:
AJ Albuquerque (PP/CE)
Cabo Gilberto Silva (PL/PB)
Adilson Barroso (PL/SP)
Capitão Alberto Neto (PL/AM)
Adriana Ventura (NOVO/SP)
Capitão Alden (PL/BA)
Adriano do Baldy (PP/GO)
Carlos Chiodini (MDB/SC)
Afonso Hamm (PP/RS)
Carlos Jordy (PL/RJ)
Alberto Fraga (PL/DF)
Caroline de Toni (PL/SC)
Alceu Moreira (MDB/RS)
Celso Russomanno (REPUBLIC/SP)
Alexandre Guimarães (MDB/TO)
Chris Tonietto (PL/RJ)
Aline Gurgel (UNIÃO/AP)
Clarissa Tércio (PP/PE)
Aluísio Mendes (REPUBLIC/MA)
Claudio Cajado (PP/BA)
Amaro Neto (PP/ES)
Cobalchini (MDB/SC)
Ana Paula Leão (PP/MG)
Coronel Chrisóstomo (PL/RO)
Antonio Andrade (PSDB/TO)
Coronel Fernanda (PL/MT)
Any Ortiz (PP/RS)
Coronel Meira (PL/PE)
Arnaldo Jardim (CIDADANIA/SP)
Coronel Ulysses (UNIÃO/AC)
Arthur Oliveira Maia (UNIÃO/BA)
Célio Silveira (MDB/GO)
Augusto Coutinho (REPUBLIC/PE)
Da Vitória (PP/ES)
Baleia Rossi (MDB/SP)
Daniel Agrobom (PSD/GO)
Bebeto (PP/RJ)
Daniel Freitas (PL/SC)
Beto Pereira (REPUBLIC/MS)
Daniela Reinehr (PL/SC)
Beto Richa (PSDB/PR)
Daniela do Waguinho (REPUBLIC/RJ)
Bia Kicis (PL/DF)
Danilo Forte (PP/CE)
Bibo Nunes (PL/RS)
Delegado Fabio Costa (PP/AL)
Delegado Paulo Bilynskyj (PL/SP)
Diego Andrade (PSD/MG)
Diego Coronel (REPUBLIC/BA)
Dilceu Sperafico (PP/PR)
Domingos Sávio (PL/MG)
Doutor Luizinho (PP/RJ)
Dr Flávio (PL/RJ)
Dr. Fernando Máximo (PL/RO)
Dr. Ismael Alexandrino (PSD/GO)
Dr. Jaziel (PL/CE)
Dr. Luiz Ovando (PP/MS)
Dr. Zacharias Calil (MDB/GO)
Eli Borges (REPUBLICANOS/TO)
Eunício Oliveira (MDB/CE)
Evair Vieira de Melo (REPUBLIC/ES)
Fabio Garcia (UNIÃO/MT)
Fabio Schiochet (UNIÃO/SC)
Fausto Jr. (UNIÃO/AM)
Felipe Francischini (PODE/PR)
Fernanda Pessoa (PSD/CE)
Fernando Coelho Filho (UNIÃO/PE)
Filipe Martins (PL/TO)
Franciane Bayer (REPUBLIC/RS)
General Girão (PL/RN)
Geovania de Sá (REPUBLIC/SC)
Geraldo Mendes (UNIÃO/PR)
Gilberto Abramo (REPUBLIC/MG)
Gilson Marques (NOVO/SC)
Giovani Cherini (PL/RS)
Glaustin da Fokus (PODE/GO)
Greyce Elias (PL/MG)
Guilherme Derrite (PP/SP)
Gustavo Gayer (PL/GO)
Gustinho Ribeiro (PP/SE)
Henderson Pinto (UNIÃO/PA)
Hercílio Coelho Diniz (MDB/MG)
Hildo Rocha (MDB/MA)
Hugo Leal (PSD/RJ)
Ismael (PL/SC)
Jefferson Campos (PL/SP)
Joaquim Passarinho (PL/PA)
Jorge Braz (REPUBLIC/RJ)
Jorge Goetten (REPUBLIC/SC)
Josivaldo Jp (UNIÃO/MA)
José Medeiros (PL/MT)
José Nelto (UNIÃO/GO)
José Rocha (UNIÃO/BA)
João Carlos Bacelar (PL/BA)
João Maia (PP/RN)
Julia Zanatta (PL/SC)
Julio Arcoverde (PP/PI)
Julio Lopes (PP/RJ)
Junio Amaral (PL/MG)
Lafayette de Andrada (PL/MG)
Laura Carneiro (PSD/RJ)
Lincoln Portela (PL/MG)
Lucas Redecker (PSD/RS)
Luciano Vieira (PSDB/RJ)
Lucio Mosquini (PL/RO)
Luisa Canziani (UNIÃO/PR)
Luiz Carlos Busato (UNIÃO/RS)
Luiz Carlos Hauly (PODE/PR)
Luiz Fernando Faria (UNIÃO/MG)
Luiz Gastão (PSD/CE)
Luiz Lima (NOVO/RJ)
Luiz Nishimori (PSD/PR)
Luiz Philippe de Orleans (PL/SP)
Magda Moffato (PL/GO)
Marangoni (PODE/SP)
Marcel van Hattem (NOVO/RS)
Marcelo Moraes (PL/RS)
Marcelo Álvaro Antônio (PL/MG)
Marcos Pollon (PL/MS)
Mario Frias (PL/SP)
Marussa Boldrin (REPUBLIC/GO)
Mauricio Marcon (PL/RS)
Mauricio Neves (PP/SP)
Mauricio do Vôlei (PL/MG)
Max Lemos (PDT/RJ)
Meire Serafim (UNIÃO/AC)
Messias Donato (UNIÃO/ES)
Missionário José Olímpio (PL/SP)
Murillo Gouvea (PSDB/RJ)
Márcio Honaiser (SOLIDARI/MA)
Mário Heringer (PDT/MG)
Newton Cardoso Jr (MDB/MG)
Nicoletti (PL/RR)
Nikolas Ferreira (PL/MG)
Osmar Terra (PL/RS)
Padovani (PP/PR)
Pastor Diniz (UNIÃO/RR)
Pastor Eurico (PSDB/PE)
Paulo Azi (UNIÃO/BA)
Paulo Litro (UNIÃO/PR)
Pedro Aihara (PP/MG)
Pedro Lupion (REPUBLIC/PR)
Pedro Westphalen (PP/RS)
Pezenti (MDB/SC)
Pinheirinho (PP/MG)
Pr. Marco Feliciano (PL/SP)
Rafael Fera (PODE/RO)
Rafael Simoes (UNIÃO/MG)
Renata Abreu (PODE/SP)
Ricardo Guidi (PL/SC)
Ricardo Salles (NOVO/SP)
Roberta Roma (PL/BA)
Rogéria Santos (REPUBLIC/BA)
Rosangela Moro (PL/SP)
Rosângela Reis (PL/MG)
Sanderson (PL/SC)
Sargento Fahur (PL/PR)
Sargento Gonçalves (PL/RN)
Sergio Souza (MDB/PR)
Sérgio Turra (PP/RS)
Sóstenes Cavalcante (PL/RJ)
Thiago Flores (UNIÃO/RO)
Tião Medeiros (PP/PR)
Toninho Wandscheer (PP/PR)
Vermelho (PL/PR)
Vinicius Carvalho (PL/SP)
Vitor Lippi (PSD/SP)
Zezinho Barbary (PP/AC)
Zé Adriano (PP/AC)
Zé Silva (UNIÃO/MG)
Zé Trovão (PL/SC)
Zé Vitor (PL/MG)
Átila Lira (PP/PI)
