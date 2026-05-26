MDB lança pré-candidaturas da família Favacho ao Senado, Câmara e Alap

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)
O MDB do Amapá lançou oficialmente, na noite da última segunda-feira (25), as pré-candidaturas de integrantes da tradicional família Favacho para as eleições de 2026. O evento reuniu filiados, apoiadores, lideranças políticas e familiares para confirmar os nomes do deputado federal Acácio Favacho ao Senado, do deputado estadual Júnior Favacho à reeleição e da ex-deputada Francisca Favacho à Câmara Federal, matriarca da família.
O ato político marcou o retorno de Francisca Favacho às disputas eleitorais após anos afastada de candidaturas majoritárias e proporcionais. Em discurso emocionado, ela afirmou que pretende seguir na vida pública mantendo a mesma linha de atuação construída ao longo de décadas.
“Depois de mais de 38 anos de vida pública dedicados ao povo do Amapá, sigo com o mesmo propósito que sempre guiou minha caminhada: servir, cuidar das pessoas e lutar por dias melhores para cada família do nosso estado”, declarou.
Francisca iniciou sua trajetória política em 1996, quando foi eleita vereadora de Macapá pelo PTB. Em 2000, foi reeleita. Em 2002, ela foi eleita deputada estadual e quatro anos depois, foi reeleita. Em 2010, concorreu ao cargo de vice-governadora na chapa encabeçada pelo então deputado Jorge Amanajás.
Além de Júnior e Acácio, integra o núcleo familiar a vereadora de Macapá Luany Favacho. Francisca é casada com o ex-deputado estadual e atual conselheiro do TCE, Amiraldo Favacho. Durante o lançamento, o pré-candidato ao Senado, Acácio Favacho, afirmou que pretende manter um posicionamento independente no cenário político.
“Não sou de direita, esquerda ou centro. Meu lado é do povo do Amapá. Vou ajudar meu estado independente de quem está no poder”, declarou o parlamentar.