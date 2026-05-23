Membro da FTA morto em confronto era aconselhado pela família a sair do crime

Homem apontado como integrante da facção Família Terror atirou contra equipes da Rotam (Bope) durante abordagem no bairro Hospitalidade

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Por OLHO DE BOTO, em Santana (AP)

O que começou como uma tentativa do Bope de localizar um integrante de facção criminosa terminou em confronto e morte no bairro Hospitalidade, em Santana, na tarde desta sexta-feira (22). Equipes da Rotam, que participavam da Operação Renoe, receberam informações do setor de inteligência da Polícia Militar sobre o paradeiro de Thiago dos Santos Caldas, de 24 anos, apontado como integrante da facção “Família Terror” (FTA) e atuante no tráfico de drogas no município, que fica a 17 km de Macapá.

Quando os policiais chegaram ao endereço denunciado, encontraram um homem com camisa de time na frente da residência. Ao notar a aproximação das viaturas, ele correu para dentro do imóvel, o que levou as equipes a realizarem o adentramento tático.

Segundo a PM, foi nesse momento que Thiago abriu fogo contra os militares. Houve troca de tiros, e o suspeito acabou baleado. O Samu ainda foi acionado, mas apenas constatou a morte no local. A arma usada pelo atirador foi apreendida e encaminhada para a delegacia. A Polícia Científica também esteve na casa realizando a perícia.

Um detalhe que chamou a atenção dos militares foi o relato de um parente de Thiago. À equipe, ele afirmou que já sabia que o suspeito mantinha a arma dentro de casa e que frequentemente tentava convencê-lo a abandonar o mundo do crime, mas os conselhos eram sempre ignorados com respostas agressivas.