Mistério: polícia investiga caso de estrangeiro encontrado morto na ‘Lagoa Azul’

Corpo foi encontrado boiando no balneário às margens da Rodovia Duca Serra; polícia apura se houve afogamento

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

O mistério em torno da morte de um estrangeiro encontrado na tarde desta quinta-feira (21), na chamada Lagoa Azul, área bastante frequentada por banhistas entre Macapá e Santana, mobiliza a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A vítima foi identificada como Biniam Yusef Teguimer, de 40 anos, natural da Eritreia, país localizado no nordeste da África.

Segundo o delegado Paulo Moraes, a polícia foi acionada por volta das 15h30 após o corpo do homem ser encontrado boiando no meio da lagoa, situada às margens da Rodovia Duca Serra, na região do bairro Coração. As primeiras análises feitas pela Polícia Científica não apontaram sinais aparentes de violência.

“Por ora, os peritos verificaram que não há nenhum tipo de lesão externa. Então, possivelmente foi um afogamento. Mas isso só poderá ser confirmado após a necropsia”, explicou o delegado.

As circunstâncias da morte, no entanto, chamaram atenção dos investigadores. De acordo com a polícia, todas as roupas da vítima estavam dobradas e organizadas às margens da lagoa, enquanto o corpo foi encontrado completamente sem roupas dentro da água.

Sozinho

Moradores relataram à polícia que o estrangeiro teria sido visto caminhando sozinho em direção à lagoa ainda na quarta-feira (20). Agora, os investigadores tentam localizar imagens de câmeras de segurança para reconstruir os últimos passos da vítima.

Apesar das diligências iniciais, ninguém ouvido pela polícia reconheceu o homem. A investigação busca descobrir se Biniam morava em Macapá, Santana ou em alguma área próxima.

A Lagoa Azul é conhecida por receber dezenas de pessoas nos fins de semana, principalmente por ser considerada um balneário improvisado e de fácil acesso. Durante os trabalhos da perícia, curiosos e banhistas chegaram a aparecer no local para entrar na água, mas desistiram após perceberem a movimentação policial.

A Eritreia, país de origem da vítima, fica na região conhecida como Chifre da África, tem capital em Asmara e é banhada pelo Mar Vermelho. O país é frequentemente citado por organismos internacionais devido ao regime autoritário e às severas restrições às liberdades individuais.