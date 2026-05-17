Morre suspeito de integrar grupo que expulsava moradores de residências em Macapá

Marco Forlan Videira Silva era responsável por “disciplinar” integrantes de facções rivais ou pessoas que descumprissem determinações

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um indivíduo apontado como integrante de facção criminosa morreu após trocar tiros com equipes das Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), na tarde deste sábado (16), no bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá. Marco Forlan Videira Silva, de 23 anos, havia sido colocado em liberdade menos de 24 horas após ser preso pela Polícia Militar por descumprimento de ordem judicial e também por suspeita de envolvimento na expulsão de moradores de residências na mesma região.

Segundo informações do comandante do Bope, tenente-coronel Wilkison Santana, Forlan era considerado de alta periculosidade e atuaria em um setor da facção responsável por “disciplinar” integrantes rivais ou pessoas que descumprissem determinações do grupo criminoso.

De acordo com o oficial, na sexta-feira (15), o suspeito teria participado da expulsão de uma família de uma residência para transformar o imóvel em um ponto estratégico de monitoramento da movimentação policial e de facções rivais. Após a denúncia, ele acabou preso por equipes do 2º Batalhão da PM, mas foi liberado porque as vítimas não conseguiram comparecer a tempo para formalizar o reconhecimento e o registro da ocorrência.

“A gente tem vídeos dele fazendo graves agressões contra desafetos e pessoas que não seguiam as orientações da facção. Ontem ele expulsou uma família de uma residência para se apropriar do imóvel e acabou sendo preso. Não permaneceu preso porque as vítimas não conseguiram chegar a tempo para fazer o reconhecimento”, afirmou o comandante.

Ainda segundo Wilkison Santana, o suspeito também havia rompido a tornozeleira eletrônica e possuía antecedentes por furto, ameaça e tentativa de homicídio.

Após receber informações de que o homem retornaria para a área onde atuava, equipes de inteligência do Bope passaram a monitorar o imóvel. Quando os policiais da Rotam tentaram realizar a abordagem, o suspeito teria reagido.

“As equipes foram verificar a presença dele naquele ambiente e, ao chegar, ele optou pelo confronto. Estava portando uma pistola calibre .40, de uso restrito, efetuou disparos contra os policiais e foi alvejado”, detalhou o comandante.

O oficial também destacou que ações criminosas envolvendo expulsão de famílias têm causado temor entre moradores da região e reforçou que a atuação policial busca restabelecer a segurança da comunidade.

“Um criminoso como esse subjuga famílias, expulsa moradores e toma residências construídas com esforço de uma vida inteira. Quando a polícia age, a gente restabelece a ordem pública e devolve a sensação de segurança para os moradores”, declarou.

A ocorrência foi apresentada às autoridades competentes. A arma apreendida foi encaminhada para perícia.