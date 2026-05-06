Motociclista “delivery do tráfico” é preso com drogas na zona norte de Macapá

Abordado por irregularidades, suspeito tentou destruir o celular e acabou confessando que usava a motocicleta para entregas de entorpecentes

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma simples infração de trânsito acabou desmascarando um esquema de tráfico de drogas na noite desta terça-feira (5), na zona norte de Macapá. Durante patrulhamento na BR-210, no bairro Jardim Felicidade I, uma equipe da Patamo desconfiou de um motociclista que circulava com descarga adulterada, fazendo barulho excessivo, e usando sandálias, irregularidades que motivaram a abordagem.

Mas o que parecia apenas mais uma fiscalização de rotina rapidamente ganhou contornos mais graves. Ao receber ordem de parada, o suspeito ainda tentou destruir o próprio celular, arremessando o aparelho com força contra o chão, numa tentativa desesperada de apagar possíveis provas.

Na revista, os policiais encontraram 28 porções de uma substância semelhante à cocaína escondidas dentro de uma bolsa de entrega, além de dinheiro em espécie.

Segundo a polícia, o suspeito confessou que fazia “delivery” de drogas pela cidade, usando a motocicleta para abastecer clientes. Ele também admitiu que o celular continha conversas e registros financeiros ligados ao tráfico, o motivo da tentativa de destruição no momento da abordagem.

O indivíduo foi preso em flagrante e levado ao Ciosp, junto com a droga, o dinheiro, o aparelho celular e a motocicleta utilizada no esquema.