Motorista de ônibus é preso suspeito de injúria racial contra passageiro em Macapá

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um motorista de ônibus suspeito de praticar injúria racial contra um passageiro dentro de um coletivo em Macapá foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (7), pela Polícia Civil do Amapá. A ação foi realizada por agentes da 5ª Delegacia. Segundo a polícia, a vítima, um vigilante de 61 anos, procurou a delegacia logo após o ocorrido e relatou ter sido ofendida pelo condutor durante o trajeto. De acordo com o depoimento prestado à delegada responsável pelo caso, o passageiro havia acabado de entrar no ônibus e se sentado próximo ao motorista quando passou a ser alvo de ofensas relacionadas à sua cor de pele.

Conforme o relato, o motorista teria mandado que o homem fosse para a parte traseira do coletivo, alegando que ele estaria “fedendo”. Ainda segundo a denúncia, o suspeito também teria utilizado a expressão “preto fedorento”, além de outras palavras ofensivas, diante dos demais passageiros. A vítima afirmou ter se sentido humilhada e constrangida com a situação.

Após o registro da ocorrência, policiais civis iniciaram diligências para localizar o ônibus e o suspeito. O veículo foi interceptado em um ponto de parada na Rodovia Duca Serra, onde o motorista foi identificado pela vítima e recebeu voz de prisão em flagrante.

Durante a abordagem, passageiros teriam aplaudido a atuação da equipe policial. Algumas mulheres relataram aos agentes que já haviam presenciado comportamentos agressivos e grosseiros atribuídos ao motorista em outras ocasiões.

Em interrogatório, o suspeito negou ter feito ofensas relacionadas à raça ou cor da vítima. No entanto, admitiu ter pedido que o passageiro mudasse de lugar por causa de um suposto odor causado por transpiração.

A delegada Lívia Pontes afirmou que casos de racismo e injúria racial serão tratados com rigor pela Polícia Civil, destacando que práticas discriminatórias atentam contra a dignidade humana e não serão toleradas. O motorista foi autuado por injúria racial e segue à disposição da Justiça.