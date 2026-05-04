Suspeita de racha surge após relato de testemunhas sobre alta velocidade antes do acidente

Compartilhamentos

Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)

Um capotamento seguido de colisão contra um objeto fixo deixou duas pessoas feridas na madrugada de domingo (3), por volta de 4h30, no bairro Santa Rita, em Macapá.

Segundo testemunhas que presenciaram o caso, o condutor estaria praticando racha, uma corrida clandestina, quando perdeu o controle da caminhonete e saiu da pista, atingindo o muro de uma residência, que desabou com a força do impacto.

Um homem que estava dentro do terreno foi atingido pelos destroços e ficou ferido. Ele foi levado ao Hospital de Emergência por meios próprios, enquanto o condutor recebeu atendimento do Samu e também foi encaminhado à unidade hospitalar.

Inicialmente, Jacques Douglas Aguiar Ramos Garcia se apresentou como motorista do veículo ainda no local do sinistro. No entanto, já na delegacia, ele mudou a versão e passou a negar que estivesse na condução, afirmando que uma mulher, que estaria com ele no momento do acidente, seria a responsável e teria fugido após o ocorrido.

O teste do etilômetro foi recusado pelo condutor no hospital, mas realizado posteriormente na delegacia, apresentando resultado negativo para ingestão de álcool.

A perícia técnica foi acionada e realizou os levantamentos no local. O caso foi encaminhado à delegacia especializada para as providências cabíveis.

Motorista perde controle de caminhonete, capota e derruba muro de residência

_Suspeita de racha surge após relato de testemunhas sobre alta velocidade antes do acidente_

Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)

Um capotamento seguido de colisão contra um objeto fixo deixou duas pessoas feridas na madrugada de domingo (3), por volta de 4h30, no bairro Santa Rita, em Macapá.

Segundo testemunhas que presenciaram o caso, o condutor estaria praticando racha, uma corrida clandestina, quando perdeu o controle da caminhonete e saiu da pista, atingindo o muro de uma residência, que desabou com a força do impacto.

Um homem que estava dentro do terreno foi atingido pelos destroços e ficou ferido. Ele foi levado ao Hospital de Emergência por meios próprios, enquanto o condutor recebeu atendimento do Samu e também foi encaminhado à unidade hospitalar.

Inicialmente, Jacques Douglas Aguiar Ramos Garcia se apresentou como motorista do veículo ainda no local do sinistro. No entanto, já na delegacia, ele mudou a versão e passou a negar que estivesse na condução, afirmando que uma mulher, que estaria com ele no momento do acidente, seria a responsável e teria fugido após o ocorrido.

O teste do etilômetro foi recusado pelo condutor no hospital, mas realizado posteriormente na delegacia, apresentando resultado negativo para ingestão de álcool.

A perícia técnica foi acionada e realizou os levantamentos no local. O caso foi encaminhado à delegacia especializada para as providências cabíveis.