MP pressiona instituto a não prosseguir com concurso de Mazagão

Recomendação busca preservar provas e evitar prejuízos diante de indícios de irregularidades

Compartilhamentos

De Macapá (AP)

Uma recomendação foi emitida pelo Ministério Público do Amapá (MP-AP) para que os malotes com provas e gabaritos do concurso da Prefeitura de Mazagão permaneçam lacrados e que a correção das avaliações seja suspensa. A medida integra os desdobramentos da “Operação Gabarito”, que investiga um esquema de fraude no certame.

No documento, expedido na quinta-feira (30), o órgão orienta o Instituto INAZ do Pará, responsável pela organização, a não abrir os envelopes nem avançar na correção ou divulgação de resultados. A avaliação é de que seguir com essas etapas agora pode consolidar irregularidades, dificultar a apuração e prejudicar os candidatos.

Também foi determinado que todo o material fique sob custódia rigorosa, preservando a cadeia de evidências. A banca deve apresentar, em até 72 horas, um relatório com os nomes e registros de acesso de todos que tiveram contato com os malotes desde a aplicação das provas.

O MP-AP ainda alerta que o descumprimento pode levar à judicialização, com pedido de suspensão total do concurso e responsabilização dos envolvidos. A investigação ganhou força após denúncias de vazamento e favorecimento, e relembra que suspeitos, incluindo pessoas ligadas à gestão municipal, já foram alvo de mandados de busca e apreensão na operação conduzida pelo GAECO, que apura a venda antecipada de gabaritos por valores de até R$ 30 mil.