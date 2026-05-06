MPT impõe medidas de assistência à tripulação de navio que ficou 20 dias à deriva

Termo assinado prevê indenizações, repatriação de trabalhadores e ajustes obrigatórios antes da retomada da viagem

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Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)

O Ministério Público do Trabalho (MPT) descartou a tese de trabalho escravo no navio MV Latifa, resgatado em abril após permanecer cerca de 20 dias à deriva entre o Pará e o Amapá. Apesar disso, os responsáveis pela embarcação assinaram com o órgão, no último dia 4 de maio, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com medidas voltadas à assistência aos tripulantes.

O acordo prevê o pagamento de indenizações individuais aos trabalhadores, o custeio do retorno aos países de origem e a realização de adequações ambientais no navio. Essas medidas passam a ser obrigatórias para que a embarcação possa retomar a viagem.

O TAC é resultado de uma atuação conjunta entre o MPT, a Auditoria Fiscal do Trabalho, a Defensoria Pública da União (DPU) e a Capitania dos Portos do Amapá, órgãos que acompanharam o caso desde a chegada do navio ao município de Santana.

As suspeitas de violações trabalhistas surgiram após inspeções realizadas a bordo, quando tripulantes relataram racionamento de água e alimentos, além de dificuldades estruturais e desgaste emocional durante o período em que o navio ficou sem condições de navegação.

O MV Latifa, de bandeira da Tanzânia, havia partido de Cartagena, na Colômbia, com destino ao Uruguai, mas apresentou falha no sistema de propulsão na costa do Pará e acabou sendo arrastado pelas correntes marítimas até o litoral amapaense.

O caso mobilizou diversos órgãos federais e estaduais, entre eles Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa e Marinha do Brasil, responsável pela coordenação da operação de resgate.