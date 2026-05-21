Mulher de 42 anos que vendia maconha na frente de casa é presa

Polícia encontrou porções de maconha e crack escondidas em área de mata indicada pela suspeita

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma mulher de 42 anos foi presa por tráfico de drogas nesta quarta-feira (19) no bairro Jardim Felicidade II, na zona norte de Macapá.

A ação ocorreu após informações repassadas pela Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP) sobre um possível ponto de venda de entorpecentes em uma área de ponte localizada na Rua Marabaixo.

Equipes do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) foram até o local e identificaram a suspeita em frente a uma residência. Durante a abordagem, os policiais encontraram porções de maconha.

Segundo a PM, a mulher confessou que o material seria destinado à comercialização e levou os militares até uma área de mata, onde foram localizadas mais porções de maconha e crack.

Na residência, os agentes também apreenderam dinheiro em espécie e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

Diante do flagrante, a suspeita recebeu voz de prisão e foi encaminhada ao Ciosp do Pacoval.