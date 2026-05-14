Não perca o fôlego; mantenha a constância

2 Crônicas 26

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A corrida mais famosa do Brasil e da América do Sul é a São Silvestre, uma corrida de rua onde na linha de frente sempre estão pessoas muito empolgadas, mas após os primeiros quilômetros elas vão ficando para trás, pois os atletas de elite sabem que precisam manter a constância e começam a ganhar terreno. Em 2 Crônicas 26 encontramos um rei que não manteve essa constância para chegar ao seu objetivo final. Ele começou muito bem, investiu na agricultura, exército e outras obras boas, até que a arrogância chegou. Ele perdeu o fôlego, ou seja, a conexão com Deus. Tenha uma ótima quinta-feira (14) com nosso Deus e Salvador Jesus!