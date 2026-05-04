O homem que cuidava de todos: Santana se despede de “Raimundo da Farmácia”

Conhecido pelo saber popular, Raimundo conquistou confiança ao atender casos que iam além da medicina convencional

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

A cidade de Santana, município a 17 km de Macapá, perdeu neste domingo (3), um de seus nomes mais conhecidos, pioneiros e respeitados. Morreu aos 69 anos Manuel Raimundo de Castro Pontes, popularmente chamado de “Raimundo da Farmácia” ou “Mestre da Farmácia”, figura que marcou gerações pelo atendimento próximo e dedicação à saúde da comunidade.

Reconhecido por sua característica peculiar em atender a todos, Raimundo ficou conhecido por ajudar pacientes em situações onde, muitas vezes, havia dificuldade de diagnóstico ou tratamento na medicina convencional. Baseado no conhecimento popular e na experiência adquirida ao longo dos anos, conquistou a confiança de moradores, tornando-se referência no cuidado com os enfermos, crianças e adultos.

“Para muitos santanenses, sua farmácia era mais do que um ponto comercial: era um verdadeiro porto seguro. Além de medicamentos, ele oferecia acolhimento, conselhos e amizade”, relatou um internauta.

Raimundo Pontes era bastante conhecido por ribeirinhos que dirigiam de suas comunidades até seu estabelecimento, localizado na Área Portuária de Santana, em busca de ajuda. Não importava o horário, sempre indicava uma solução para alguma doença. Ao longo dos meses, Seu Raimundo vinha enfrentando problemas de saúde, inclusive com campanhas para doação de sangue.

Figura popular, fez da profissão uma missão de vida e que deixa um legado marcante na história do Amapá. O velório de Raimundo da Farmácia, está ocorrendo no Templo Central da Assembleia de Deus, na rua Salvador Diniz, no centro de Santana. O sepultamento está previsto para às 17h no cemitério municipal Santa Ana.