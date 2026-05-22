O manual escrito pelo nosso Fabricante

2 Crônicas 34

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Quando não seguimos manuais de instruções, geralmente causamos acidentes e prejuízos. Nós também temos um manual, a Bíblia, escrita pelo nosso fabricante. Em 2 Crônicas 34, um sacerdote encontra as Sagradas Escrituras que estavam escondidas e esquecidas há muitos anos. Quando o rei leu as páginas, viu o quanto a nação estava no caminho errado, e entendeu porque havia tanta desolação e sofrimento. Houve desespero do monarca e uma série de decisões importantes. Leia e escuta a análise deste capítulo nesta sexta-feira (22) abençoada por nosso Deus e Senhor Jesus!