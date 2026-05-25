Oiapoque recebe nova escola revitalizada e ampliação hospitalar em pacote de entregas

Entregas ocorrem em meio ao aumento da demanda por serviços públicos no município da fronteira

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De Macapá (AP)

A cidade de Oiapoque recebeu, no fim de semana, uma série de entregas nas áreas da saúde e da educação durante agenda do governador Clécio Luís (União) no município. As ações incluem reforma de escola estadual, ampliação do hospital da cidade e instalação de novos equipamentos para atendimento médico.

Na educação, foi entregue a 45ª escola revitalizada da atual gestão estadual. A unidade recebeu climatização, novos móveis, melhorias na estrutura física e adequações em espaços usados por estudantes e professores.

A escola faz parte de um conjunto de reformas realizadas em unidades de ensino de Oiapoque nos últimos anos. Algumas escolas passaram por reconstrução completa, enquanto outras receberam ampliações e melhorias em salas de aula, áreas de convivência e acessibilidade.

Na saúde, o Hospital Estadual de Oiapoque ganhou uma nova ala para ampliar a capacidade de atendimento. O espaço inclui novos leitos e áreas voltadas para atendimento clínico, cirúrgico, obstétrico e suporte avançado para adultos e crianças.

O hospital também recebeu ventiladores mecânicos, monitores multiparamétricos, bombas de infusão e camas hospitalares. Os equipamentos devem reforçar o atendimento de pacientes do município e de regiões próximas da fronteira.

Durante a agenda em Oiapoque, Clécio Luís participou das entregas e acompanhou a apresentação das novas estruturas nas áreas da saúde e educação. A visita aconteceu durante a programação dos 81 anos do município.

As entregas acontecem em um momento de aumento da demanda por serviços públicos em Oiapoque, município que concentra fluxo intenso de moradores, comunidades indígenas e circulação de pessoas na fronteira com a Guiana Francesa.