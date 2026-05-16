Operação fecha boca de fumo no Remédios 1 e prende três

Suspeitos tentaram fugir durante abordagem em área de ponte

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Três homens foram presos nesta sexta-feira (15), no município de Santana, a cerca de 17 km de Macapá, durante uma ação integrada de segurança. A ocorrência foi registrada no bairro Provedor 1, em uma área de ponte, após informações repassadas por equipes de monitoramento indicarem movimentação suspeita em uma residência.

De acordo com a equipe do Grupamento Tático Aéreo (GTA), que atuava na Operação Protetor, o local estaria sendo utilizado como ponto de armazenamento e venda de entorpecentes. Ao chegarem ao endereço, os agentes identificaram alguns indivíduos em frente à casa. Um deles fugiu ao perceber a aproximação da viatura, enquanto os demais foram abordados.



Os três suspeitos foram identificados como André Lucas Braga Furtado, Alex Silva Ferreira e Ronald Gonçalves de Melo. Com eles foram encontradas porções de substância semelhante à maconha.

Durante buscas na área, os agentes localizaram mais entorpecentes já embalados para comercialização, além de materiais utilizados no preparo e distribuição da droga, como sacos plásticos e uma balança de precisão. Características do tráfico de drogas.

Os suspeitos foram detidos em flagrante e encaminhados ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP), de Santana.