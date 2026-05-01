Os 35 mil atendimentos nas ‘curvas dos rios’ do Super Fácil das Águas

Unidade fluvial percorre regiões ribeirinhas de Mazagão e Bailique e garante acesso a serviços essenciais a populações distantes

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Nas localidades mais distantes das sedes dos municípios e da capital do Amapá, seria quase impossível ter acesso a direitos básicos se não fosse o Super Fácil das Águas, versão fluvial do serviço mantido pelo Governo do Estado há 23 anos. Nesta semana, com passagens pelas extensas regiões ribeirinhas de Mazagão e do Bailique, foram realizados mais de 35 mil atendimentos — números que evidenciam o alcance de uma iniciativa que rompe barreiras geográficas históricas. Os resultados só são possíveis graças à atuação integrada de servidores de cerca de 40 instituições, que não abrem mão do contato direto com os amapaenses que vivem na floresta, às margens dos rios. A proposta vai além da prestação de serviços: promove inclusão, cidadania e presença do Estado onde ele raramente chega por vias convencionais.

Ficha técnica

Reportagem: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva e Super Fácil/Secom

Edição: Antônio Batista Júnior