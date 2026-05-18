Pai de duas filhas que estava pronto para viajar é encontrado morto a tiros

Por RODRIGO ÍNDIO, de Santana (AP)

O mistério sobre o paradeiro de Caio dos Santos Félix, de 27 anos, chegou a um fim trágico na tarde desta segunda-feira (18). O jovem, que trabalhava como pedreiro e prestador de serviços gerais, foi encontrado morto em uma área de mata fechada no bairro Igarapé da Fortaleza, em Santana. Ele estava desaparecido desde o último domingo (17).

O corpo foi localizado por populares que pescavam nas proximidades da Ponte do Atalaia. Mesmo sob a chuva intensa que atingiu o município nesta tarde, as testemunhas conseguiram avistar a vítima e acionaram o 4º Batalhão da Polícia Militar. Caio apresentava perfurações causadas por disparos de arma de fogo.

Segundo informações levantadas no local, Caio era um homem trabalhador e estava de malas prontas para viajar rumo ao interior do estado, onde realizaria serviços de sua profissão.

O desaparecimento súbito no domingo interrompeu os planos de sustento da família.

“Ele era pedreiro, fazia serviços gerais e estava justamente se preparando para trabalhar quando sumiu”, relatou a equipe de buscas.

A notícia abalou a comunidade local. Caio deixa esposa e duas filhas pequenas. A brutalidade do crime chocou familiares, que agora buscam justiça e respostas sobre a motivação do assassinato.