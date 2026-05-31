Pai de família cria borracharia móvel e leva socorro até o cliente

Após investir as economias da família no novo projeto, Waltenes passou a oferecer atendimento itinerante com estrutura completa de reparos e conquistou clientes pela rapidez

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A busca por oportunidades e a coragem de se reinventar são combustíveis históricos para quem decide empreender no Brasil. No Amapá, essa narrativa ganha rodas, ferramentas e o sotaque de Waltenes, de 49 anos. Mais conhecido pelos clientes e amigos como “Marmita”, o paraense que adotou o solo amapaense há um quarto de século traduz o significado do empreendedorismo de transição, aquele que nasce da necessidade e se consolida pela inovação.

Marmita chegou ao estado há 25 anos com um único objetivo na bagagem: trabalhar. Antes de se estabelecer por conta própria, enfrentou a rotina do emprego formal e atuou como motorista. Mas o desejo de autonomia e a responsabilidade de garantir o futuro da esposa e de seus três filhos falaram mais alto. Com a economia de seis meses de salário, comprou sua primeira borracharia tradicional. O ponto fixo garantiu o sustento da casa por quase 24 anos, mas o mercado atual exige mais do que a espera pelo cliente no balcão; exige ir até ele.

A ideia de transformar o negócio tradicional em um serviço itinerante e tecnológico veio através das redes sociais, ao observar a iniciativa de um amigo em São Paulo. O estalo foi imediato. Diante do volume constante de ligações de motoristas que ficavam no prego pelas ruas e precisavam de socorro, Marmita percebeu que o futuro do seu negócio não estava nas paredes da oficina, mas no asfalto.

“Pensei: todo mundo me chama para fazer socorro, vou já modificar, vou ser borracheiro móvel e fazer o serviço logo no local”, relembra o empreendedor. Para tirar o projeto do papel e dar mais segurança e conforto para a família, o desapego foi necessário. Marmita vendeu a picape Saveiro que utilizava no dia a dia para injetar cada centavo na transformação de uma van. O resultado é pioneiro no Amapá, sendo o primeiro veículo da região totalmente autônomo e equipado com uma estrutura que em nada inveja uma oficina de grande porte.

Diferente de serviços de guincho ou trocas simples de estepe, a van do Marmita abriga uma verdadeira linha de montagem e reparo. O espaço otimizado conta com montadora de pneus de última geração, desempenadora, compressor de alta capacidade e um gerador de energia próprio.

A autonomia técnica permite que ele execute desde reparos simples com pavio e selos até processos complexos de vulcanização diretamente no local onde o motorista teve o imprevisto.

Com apenas três meses de operação no novo formato, o retorno financeiro e a aceitação do público superaram as expectativas. Mas foi em um nicho específico que o negócio encontrou sua maior força, o público feminino.

A vulnerabilidade de ter um pneu furado à noite ou em vias isoladas costuma ser um ponto de grande estresse para motoristas mulheres. A agilidade e a segurança do atendimento em domicílio ou na via transformaram o serviço do Marmita em uma referência de utilidade pública no trânsito local.

“Muito bom, graças a Deus. Tá sendo excelente. Quem mais gostou foi a mulherada. Elas chamam direto para consertar, para trocar. Precisou, furou o pneu? Pode ligar que o Marmita chega na hora. Chamou, chegou!”, comemora.

Atendendo de domingo a domingo, das 7h às 22h pelo contato (96) 99111-5603, Waltenes prova que a inovação no microempreendedorismo não depende de orçamentos milionários. Depende, sim, de sensibilidade para ler as necessidades do cliente, coragem para arriscar o próprio patrimônio e a força de um pai de família obstinado em transformar uma van em um motor de desenvolvimento local.