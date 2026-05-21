LEVANTAMENTO NACIONAL

Pará concentra 11 das 20 cidades com pior qualidade de vida do Brasil, aponta IPS 2026

21, maio, 2026
Foto: Agência Pará
Jacareacanga, pior cidade do Brasil: Estudo nacional revela forte desigualdade social e ambiental na Amazônia Legal; Macapá e Porto Velho também aparecem entre as capitais com pior desempenho
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Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Um levantamento divulgado pelo Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026 colocou o Pará em destaque negativo no cenário nacional. Segundo o estudo, 11 dos 20 municípios com pior qualidade de vida do país estão localizados no estado. A pesquisa avaliou os 5.570 municípios brasileiros com base em indicadores sociais e ambientais ligados à segurança, saúde, moradia, preservação ambiental e acesso a oportunidades.

O município de Jacareacanga, no sudoeste paraense, apresentou o segundo pior desempenho do Brasil e o pior índice do Pará, com nota 44,32. Também aparecem entre os 20 piores municípios do país:

  • Portel
  • Pacajá
  • Anapu
  • Uruará
  • Trairão
  • Bannach
  • São Félix do Xingu
  • Cumaru do Norte
  • Oeiras do Pará
  • Anajás

Macapá ficou entre as piores capitais. Foto: Seles Nafes

O levantamento mostra ainda que os municípios com piores resultados estão concentrados principalmente na Amazônia Legal, região marcada por desafios históricos de infraestrutura, desenvolvimento urbano e preservação ambiental. Entre os principais problemas identificados pelo estudo estão:

  • desmatamento;
  • emissão de gases de efeito estufa;
  • carência de áreas verdes urbanas;
  • dificuldades relacionadas à segurança e qualidade de vida.

Na média geral dos estados brasileiros, o Pará ficou na última colocação do ranking nacional, com índice de 55,80. O IPS aponta que os desafios sociais e ambientais influenciam diretamente os indicadores analisados. Apesar do cenário estadual, Belém teve desempenho superior e aparece na 21ª posição entre as capitais brasileiras, com nota 63,90.

Já Macapá e Porto Velho registraram os piores desempenhos entre as capitais do país. O Índice de Progresso Social mede a qualidade de vida da população a partir de três grandes dimensões:

  • Necessidades Humanas Básicas;
  • Fundamentos do Bem-estar;
  • Oportunidades.

Ao todo, o levantamento utiliza 57 indicadores, incluindo homicídios, mortes no trânsito, acesso à saúde, preservação ambiental e qualidade urbana.

Seles Nafes
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