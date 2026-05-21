Pará concentra 11 das 20 cidades com pior qualidade de vida do Brasil, aponta IPS 2026

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Um levantamento divulgado pelo Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026 colocou o Pará em destaque negativo no cenário nacional. Segundo o estudo, 11 dos 20 municípios com pior qualidade de vida do país estão localizados no estado. A pesquisa avaliou os 5.570 municípios brasileiros com base em indicadores sociais e ambientais ligados à segurança, saúde, moradia, preservação ambiental e acesso a oportunidades.

O município de Jacareacanga, no sudoeste paraense, apresentou o segundo pior desempenho do Brasil e o pior índice do Pará, com nota 44,32. Também aparecem entre os 20 piores municípios do país:

Portel

Pacajá

Anapu

Uruará

Trairão

Bannach

São Félix do Xingu

Cumaru do Norte

Oeiras do Pará

Anajás

O levantamento mostra ainda que os municípios com piores resultados estão concentrados principalmente na Amazônia Legal, região marcada por desafios históricos de infraestrutura, desenvolvimento urbano e preservação ambiental. Entre os principais problemas identificados pelo estudo estão:

desmatamento;

emissão de gases de efeito estufa;

carência de áreas verdes urbanas;

dificuldades relacionadas à segurança e qualidade de vida.

Na média geral dos estados brasileiros, o Pará ficou na última colocação do ranking nacional, com índice de 55,80. O IPS aponta que os desafios sociais e ambientais influenciam diretamente os indicadores analisados. Apesar do cenário estadual, Belém teve desempenho superior e aparece na 21ª posição entre as capitais brasileiras, com nota 63,90.

Já Macapá e Porto Velho registraram os piores desempenhos entre as capitais do país. O Índice de Progresso Social mede a qualidade de vida da população a partir de três grandes dimensões:

Necessidades Humanas Básicas;

Fundamentos do Bem-estar;

Oportunidades.

Ao todo, o levantamento utiliza 57 indicadores, incluindo homicídios, mortes no trânsito, acesso à saúde, preservação ambiental e qualidade urbana.