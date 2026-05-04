Pará prevê 5 mil vagas em concursos públicos com salários de até R$ 18 mil

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

O Pará concentra, neste momento, mais de 5 mil vagas previstas em concursos públicos em diferentes órgãos estaduais e municipais. As oportunidades abrangem diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação, com salários que podem chegar a R$ 18 mil. As seleções estão em fases variadas, incluindo editais já anunciados, bancas em definição e comissões organizadoras formadas. A maior oferta está na Secretaria de Educação do Estado (Seduc), que prevê a abertura de 3 mil vagas para professores, com exigência de nível superior e salários de até R$ 5 mil. Já a Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna deve abrir 219 vagas, com banca organizadora já definida. Os maiores salários estão na segurança pública.

Na área ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) anunciou 479 vagas para níveis médio e superior, com remuneração chegando a R$ 3,1 mil.

Na área da segurança pública, os salários mais altos aparecem no concurso da Polícia Civil do Pará, que prevê 237 vagas de nível superior e remuneração que pode chegar a R$ 18 mil.

Outras oportunidades

Outros órgãos também avançam na preparação de concursos, como a Procuradoria-Geral do Município de Belém, que oferece salários de cerca de R$ 11 mil, além da Prodepa, com previsão de 143 vagas na área de tecnologia, com salários de até R$ 7 mil.

Há ainda processos em andamento ou em fase de organização em instituições como Iterpa, Itegam, Agtran, Companhia Docas do Pará, Ministério Público do Pará, Adepará e Segup.

Escolaridade

As oportunidades contemplam candidatos com formação que vai do nível fundamental ao superior, em áreas como educação, saúde, segurança pública, tecnologia e meio ambiente.

Com diversos concursos em preparação, a recomendação é que os interessados iniciem os estudos antes da publicação dos editais, já que muitos processos seletivos devem avançar ao longo de 2026.