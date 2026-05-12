Pastor é preso por abusar de menina durante comemoração do Dia das Mães

O caso ocorreu em Porto Grande e mobilizou a Polícia Civil após a vítima relatar os abusos à direção da escola onde estuda

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um pastor de 47 anos foi preso pela Polícia Civil no município de Porto Grande, nesta segunda-feira (11) pelo crime de Estupro de Vulnerável praticado contra uma menina de 10 anos.

A prisão ocorreu após a tia da vítima ser chamada pela direção da escola da menor para comparecer à instituição. Lá, ela foi informada de que a criança havia revelado ter sofrido abusos sexuais praticados por um pastor religioso conhecido da família.

Segundo apurações do delegado Felipe Rodrigues, o caso teria ocorrido no último domingo (10), na casa dos pais da vítima, ocasião em que o pastor esteve presente para comemorar o Dia das Mães com a família da criança. Aproveitando-se da confiança e do respeito que tinha, o líder religioso sentou-se juntamente com a menina que estava sozinha na sala, oportunidade em que teria ocorrido os atos libidinosos contra ela.

Conforme a investigação, o pastor ainda teria ameaçado retornar à residência no dia seguinte, pedindo que a menina o esperasse nos fundos da casa para ter sua primeira relação sexual.

“Diante da gravidade dos fatos, após a coragem da vítima em relatar os fatos, a família procurou a delegacia e de imediato a equipe realizou diligências, conseguindo interceptar o suspeito antes que novas condutas fossem praticadas, fazendo cessar a situação de risco à criança. O investigado foi capturado, conduzido à unidade policial e encontra-se à disposição da Justiça. A Polícia Civil reforça seu compromisso no combate rigoroso aos crimes praticados contra crianças e adolescentes,” concluiu o delegado.