Pedra Branca retoma exploração do ouro: ‘novo ciclo econômico’, diz prefeito

Cerimônia reuniu autoridades, trabalhadores e representantes institucionais em Pedra Branca do Amapari no pátio da Amapá Minerals

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Pedra Branca do Amapari (AP) – O prefeito Marcelo Pantoja (União) participou, nesta sexta-feira (22), do evento que marcou a retomada das operações da Amapá Minerals, em Pedra Branca do Amapari, município a 187 km de Macapá. A cerimônia ocorreu no pátio do prédio administrativo II e reuniu colaboradores, representantes institucionais, trabalhadores e autoridades como o governador Clécio Luís (União), senadores Randolfe Rodrigues (PT-AP) e Davi Alcolumbre (União). Durante o evento, o prefeito destacou a importância do retorno das atividades minerárias para o fortalecimento da economia local e para a geração de emprego e renda no município. Segundo ele, a retomada representa um novo ciclo de desenvolvimento para Pedra Branca do Amapari e para toda a região do Amapari.

“Hoje é um dia muito importante para Pedra Branca do Amapari. A retomada das operações representa esperança, desenvolvimento e novas oportunidades para a nossa população. Quero agradecer ao senador Davi Alcolumbre, ao governador Clécio Luís e a toda a bancada de parlamentares do Amapá pelo empenho e compromisso com o retorno dessas atividades, que vão gerar emprego, renda e fortalecer a economia do nosso município”, destacou Marcelo Pantoja.

A retomada das operações simboliza o avanço de investimentos e a valorização do potencial mineral da região, fortalecendo a parceria entre o setor produtivo e o poder público em benefício da população amapaense.