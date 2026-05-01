Pescadores da Floriano mantém tradição da bagunça e grupo pega 200 peixes

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Mantendo uma tradição de mau exemplo, ‘pescadores’ transformaram o que era para ser um dia de lazer na Praça Floriano Peixoto, em Macapá, em um cenário de euforia e confusão nesta sexta-feira (1º). A Pescaria do Trabalhador, organizada pela Prefeitura Municipal, saiu do controle quando parte do público, cansado de esperar o peixe fisgar o anzol, resolveu “encurtar o caminho” e pular diretamente nas águas do lago. A programação, que previa a pesca recreativa com linha e vara, mudou de figura por volta do meio-dia.

Armados com malhadeiras e tarrafas, dezenas de pessoas invadiram o lago. O clima festivo deu lugar a momentos de tensão e discussões acaloradas pela posse dos peixes. Em um dos episódios de maior confusão, um cidadão acabou caindo na água durante um empurra-empurra na margem. Apesar da confusão, a maioria se deu bem. Alguns chegaram a pegar 200 peixes.

Flagrantes mostram que houve troca de ofensas e princípio de brigas físicas entre os participantes que disputavam os melhores pontos de cerco.

Doze horas de espera e 200 peixes no saco

Apesar do tumulto, a maioria comemorou a produtividade. Foi o caso de Alexandre, trabalhador de carteira assinada que viajou do município de Itaubal apenas para o evento. Ele chegou à praça às 4h da manhã e, por volta das 16h, deixava o local carregando sacas e cubas repletas de pescado junto com amigos e a esposa.

“Obrigado, prefeitinho! O prefeitinho é o melhor. Acho que peguei uns duzentos peixes com meus amigos. Viemos de Itaubal só pela diversão, se não tiver isso, não tem graça”, celebrou Alexandre, em tom de euforia, referindo-se ao apelido do prefeito interino Pedro Dalua (União).

A pescaria faz parte do cronograma oficial em homenagem ao Dia do Trabalhador. Segundo a Prefeitura de Macapá, foram despejadas no lago mais de duas toneladas de peixes, das espécies tambaqui e pirapitinga.

Embora a gestão tenha planejado uma atividade coordenada, o desejo de garantir o alimento para o feriado superou a capacidade de fiscalização no entorno do lago. Até o fechamento desta matéria, a prefeitura não havia emitido nota oficial sobre os incidentes.