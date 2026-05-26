PF faz buscas contra Furlan e organização criminosa de comunicadores e influenciadores

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)
O ex-prefeito de Macapá, Antônio Furlan, foi alvo de mais uma operação da Polícia Federal na manhã desta terça-feira (26). Desta vez, a ofensiva denominada “Palanque Digital” investiga o suposto uso de dinheiro público da prefeitura em um esquema de produção massiva de conteúdo digital com objetivos político-eleitorais. Além de Furlan, ex-gestores municipais e comunicadores também foram alvos de mandados de busca e apreensão cumpridos em Macapá, Belém e Canela (RS). Ao todo, segundo a PF, foram expedidos 35 mandados.
Embora a Polícia Federal não tenha divulgado oficialmente os nomes dos investigados, o Portal SN confirmou que entre os alvos estão os comunicadores e influenciadores digitais como:
- Edi dos Santos Souza, o “Soedi”
- Jean Machado, o “Bambam News”
- Jonatas Nascimento, o “O Fabuloso” dono da página Ispia Amapá
- Huelton “Fuleirão”
- Rodrigo Sales (alvo de busca em Belém e dono da página pseudo “SN”, em alusão ao Portal SelesNafes.Com)
Entre os ex-gestores da prefeitura alvos da operação estão:
- Antônio Furlan, ex-prefeito
- Neto Furlan, irmão do ex-prefeito e ex-secretário de governo da PMM
- Ivo Melo, ex-secretário de Gabinete Civil
- Diego Santos, ex-secretário de Articulação)
- Juarez Menescal, ex-secretário de Comunicação)
O Portal SelesNafes.Com apura o envolvimento de outros comunicadores no esquema.
De acordo com a Polícia Federal, a investigação aponta que mais de R$ 25 milhões destinados à comunicação institucional da Prefeitura de Macapá teriam sido desviados da finalidade pública para financiar influenciadores digitais, páginas, veículos e empresas de comunicação voltados à promoção política, disseminação de desinformação e ataques a adversários.
“As investigações apontam que os valores destinados à comunicação pública da Prefeitura de Macapá teriam sido desviados de sua finalidade original para custear influenciadores digitais, veículos e empresas de comunicação para a divulgação de ações de caráter político-eleitoral”, informou a PF.
Os investigados poderão responder por crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e delitos eleitorais relacionados ao uso irregular de recursos públicos.
A Polícia Federal marcou para as 11h desta terça-feira uma entrevista coletiva na sede da Superintendência Regional, na zona norte de Macapá, para detalhar a operação.