FRAUDE ELEITORAL NO AMAPÁ

PF investiga ‘votos fantasmas’ em seção eleitoral de Macapá em 2024

8, maio, 2026
Operação Doppelgänger apura casos de eleitores que justificaram ausência, mas aparecem como votantes nas eleições de 2024
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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Pessoas podem ter votado no lugar de outras nas eleições municipais de 2024, em Macapá. A suspeita virou alvo de um inquérito da Polícia Federal no Amapá, que nesta sexta-feira (8) cumpriu um mandado de busca e apreensão na comunidade rural do Lontra da Pedreira. Segundo informações apuradas pelo Portal SelesNafes.Com, o mandado foi cumprido na residência de uma mesária que atuou na seção investigada. Mais cedo, a PF divulgou que realizou a Operação Doppelgänger — expressão alemã que significa “duplo fantasmagórico”. O objetivo é investigar indícios de crimes em uma seção eleitoral onde eleitores teriam justificado ausência no dia da votação, mas, ainda assim, apareceram como votantes.

Segundo a investigação, alguém teria votado e assinado por essas pessoas no caderno de frequência. A Polícia Federal também informou que identificou “um número atípico de votos realizados sem utilização de biometria na mesma seção eleitoral”.

O Portal SN também apurou que as suspeitas foram comunicadas pela própria Justiça Eleitoral à Polícia Federal, o que dispensou, neste momento, a necessidade de depoimentos de servidores da Justiça Eleitoral.

Agentes cumpriram mandado na residência de uma mesária na zona rural. Fotos: PF/Divulgação

O mandado foi cumprido com o objetivo de “preservar provas digitais e documentais que auxiliem no esclarecimento dos fatos investigados”, informou a PF. Até o momento, a investigação ainda não apontou qual candidato pode ter sido beneficiado pelo suposto esquema. 

Os crimes apurados no inquérito são exercício ilegal do voto e falsidade ideológica eleitoral.

Seles Nafes
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